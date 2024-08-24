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Dünya

Rusya kırmızı bültenle aranan İsrailliyi serbest bıraktı

Rusya, ABD'deki yatırımcıları dolandırdığı için hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu'yu yakaladıktan 5 gün sonra serbest bıraktı.

21:41 - 24/08/2024 Cumartesi
IHA
Joshua Cartu
Joshua Cartu

Rusya'da bugün 115 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.

Amerikalıları dolandıran İsrailliyi tutuklayıp serbest bıraktılar

ABD'deki yatırımcıları yaklaşık 60 milyon dolar dolandıran bir grubun parçası olduğu suçlamaları nedeniyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz pazartesi günü Saint Petersburg şehrindeki Pulkovo Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanan İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu bugün hakim karşısına çıktı.

Saint Petersburg'un Moskovsky Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Ferrari kaçağı” olarak anılan yarış arabası sürücüsü ve girişimci Cartu aleyhindeki yargılamaların sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

ABD hükümeti 'dolandırıcılık' suçlamasında bulundu

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, “Rusya'da bir Kanadalının tutuklandığından haberdarız” ifadeleri kullanılmış, konsolosluk yardımı teklif edildiği belirtilmişti.

ABD hükümeti de 2021 yılında Cartu ve aralarında kardeşleri David ve Jonathan'ın da bulunduğu bir grup hakkında, dolandırıcılık suçlamasında bulunmuştu.



#Rusya
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#Kanada
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