Rusya: Kıyamet saatine iki dakika kaldı ama gerilim önlenebilir

“Kıyamet saati”nde ibrenin sona yaklaştığına dikkati çeken Ryabkov, “Bu saatin artık iki dakikaya yakın bir şeyi gösterdiğini söyleyebilirim ancak bu, saatin ilerleyişinin geri döndürülemez ve kıyamet saati savaşının başlayacağı anlamına gelmez.” ifadesini kullandı.