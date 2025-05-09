Rusya Kızıl Meydan'da Zafer Günü Geçit Töreni başladı

Dünyanın birçok yerinden çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, Kızıl Meydan'daki Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılmak üzere Moskova'da bulunuyor.
Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80'nci yıl dönümü her yıl olduğu gibi kutlanıyor. Geçit töreni, Preobrazhensky Alayı Onur Muhafızları'nın Rus ulusal bayrağını ve Zafer Bayrağı'nı taşıyan sancak grubunun Kızıl Meydan'daki yürüyüşüyle başladı.
Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Etiyopya Devlet Başkanı Taye Atske Selassie, Gine-Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo katılıyor.