Rusya Kızıl Meydan'da Zafer Günü Geçit Töreni başladı

Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80'nci yıl dönümü her yıl olduğu gibi kutlanıyor. Geçit töreni, Preobrazhensky Alayı Onur Muhafızları'nın Rus ulusal bayrağını ve Zafer Bayrağı'nı taşıyan sancak grubunun Kızıl Meydan'daki yürüyüşüyle başladı.