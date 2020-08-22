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Dünya Rusya koronavirüs aşısı bulmuştu Rusların yüzde 52si bu aşıyı yaptırmak istemiyor
ASYA

Rusya koronavirüs aşısı bulmuştu: Rusların yüzde 52’si bu aşıyı yaptırmak istemiyor

Rusya’nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşısının önümüzdeki haftadan itibaren 40 bin kişiye uygulanacağı açıklanmıştı. Kamuoyu araştırmasına göre, Rusların geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısını yaptırmak istemeyenlerin oranı yüzde 52 oldu.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM) tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Rus halkının geliştirilen Sputnik - V aşısına karşı güvensizliği ortaya çıktı. VTSIOM Başkanı Valery Fedorov aşının geliştirilmesinden sonra bir kamuoyu araştırması yaptıklarını ve ankete katılanlardan net cevaplar aldıklarını söyledi.

  • Bir panelde konuşan Fedorov, “Geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırmak isteyenlerin oranı yüzde 42, aşı yaptırmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 52 olarak belirlendi. Yüzde 6’lık kesim ise kararsızlığını beyan etti. Bu anket ülkede yaşayan bin 600 kişi ile yapıldı. İnsanların kaygılarını gördük. Bu sonuç toplumumuzun durumunu anlamak için ilginç bir sonuç. Bir yandan hepimiz korkuyoruz. Öte yandan korkularımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani sonuç olarak aşı yaptırmadan önce garanti istiyoruz. Fakat bunu anlamak için elbette aşı yaptırmak gerekiyor. Birçok kişi aşı olmaktan çekiniyor. Çünkü korkuyorlar ve iyi sonuç alacaklarına inanmıyorlar” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos’ta tüm dünya kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada Rus bilim insanlarının koronavirüs aşısını geliştirdiğini ve aşının adını Sputnik V koyduklarını açıkladı.

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