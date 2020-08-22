Rusya koronavirüs aşısı bulmuştu: Rusların yüzde 52’si bu aşıyı yaptırmak istemiyor

Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM) tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Rus halkının geliştirilen Sputnik - V aşısına karşı güvensizliği ortaya çıktı. VTSIOM Başkanı Valery Fedorov aşının geliştirilmesinden sonra bir kamuoyu araştırması yaptıklarını ve ankete katılanlardan net cevaplar aldıklarını söyledi.

Bir panelde konuşan Fedorov, “Geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırmak isteyenlerin oranı yüzde 42, aşı yaptırmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 52 olarak belirlendi. Yüzde 6’lık kesim ise kararsızlığını beyan etti. Bu anket ülkede yaşayan bin 600 kişi ile yapıldı. İnsanların kaygılarını gördük. Bu sonuç toplumumuzun durumunu anlamak için ilginç bir sonuç. Bir yandan hepimiz korkuyoruz. Öte yandan korkularımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani sonuç olarak aşı yaptırmadan önce garanti istiyoruz. Fakat bunu anlamak için elbette aşı yaptırmak gerekiyor. Birçok kişi aşı olmaktan çekiniyor. Çünkü korkuyorlar ve iyi sonuç alacaklarına inanmıyorlar” dedi.

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