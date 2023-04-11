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Dünya

Rusya Mısır'ın füze göndermeyi planladığı iddiasını yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Peskov, "Bu tekrarlanan yalan haberlere benziyor, bilgiler doğru değil" dedi.

15:01 . 11/04/2023 Salı
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.


The Washington Post'un, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Bu, tekrarlanan yalan haberlere benziyor. Bu tür haberleri böyle değerlendirmek gerekiyor." dedi.


Peskov, Rusya ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tartışma konusu olan Kuril Adaları ile ilgili soruyu yanıtlayarak "Kuril Adaları, Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.




#Japonya
#Kuril adaları
#Mısır
#Peskov
#Rusya
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