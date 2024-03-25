Rusya: Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 139'a yükseldi

Rusya son 20 yılın en ölümcül saldırısının şokunu yaşarken, hayatını kaybeden 137 kişi için yasta. Ülke genelinde bayraklar yarıya indi, tüm etkinlikler iptal edildi. Halk, kurbanların anısına Crocus Belediyesi’nin önüne çiçek ve oyuncak bırakıyor. Yaralılar için kan bağışlamak isteyenler hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.