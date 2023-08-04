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Dünya

Rusya: Novorossiysk deniz üssüne yapılan saldırı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısındaki liman kenti Novorossiysk’teki deniz üssüne iki insansız deniz aracıyla düzenlenen Ukrayna saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.

10:32 . 4/08/2023 Cuma
DHA
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan saldırı açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan saldırı açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısındaki liman kenti Novorossiysk’teki deniz üssüne iki insansız deniz aracıyla düzenlenen Ukrayna saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin iki insansız deniz botu ile Novorossiysk'teki deniz üssüne bir saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Saldırının püskürtülmesi sırasında insansız botlar tespit edildi ve deniz üssünün dış limanını koruyan Rus gemilerinin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi” denildi.




 



#Novorossiysk
#Rusya
#Ukrayna
#Savunma Bakanlığı
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