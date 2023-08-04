Rusya: Novorossiysk deniz üssüne yapılan saldırı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin iki insansız deniz botu ile Novorossiysk'teki deniz üssüne bir saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Saldırının püskürtülmesi sırasında insansız botlar tespit edildi ve deniz üssünün dış limanını koruyan Rus gemilerinin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi” denildi.