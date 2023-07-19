Rusya: Odessa ve Kirovograd'daki Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduk

Odessa ve Kirovograd'daki Ukrayna ordusuna ait tesisler.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesindeki üste Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.
Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Harkiv bölgesinde tren istasyonu ele geçirdik'
Rus ordusunun Kupyansk istikametinde "başarılı" şekilde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü vurgulayan Konaşenkov, gün boyunca Rus birliklerinin bu bölgede bir kilometreden fazla derinliğe, cephe boyunca da iki kilometre ilerlediğini dile getirdi.
Zaporijya bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ve maden yağı üssünün vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetlerinin Donetsk bölgesinde Razdolnoye yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.
Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle Harkiv bölgesinde Kutkovka yerleşim birimi yakınında 1 Ukrayna Mi-8 model askeri helikopterinin de vurulduğu bilgisini paylaştı.