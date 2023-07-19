Rusya: Odessa ve Kirovograd'daki Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduk

"Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Kanatovo hava üssünde bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat depoları, akaryakıt altyapısı ve askeri sanayi tesislerine grup saldırısı düzenledi. Saldırılar hedefine ulaştı."