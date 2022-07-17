Dünya Rusya Odessada NATO füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu
AVRUPA

Rusya Odessa’da NATO füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkelerince Ukrayna’ya verilen Harpoon tipi gemisavar füzelerinin bulunduğu bir deponun vurulduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Rusya Odessa’da NATO füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu
Rusya Odessa’da NATO füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Odessa'da, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya teslim edilen Harpoon tipi gemisavar füzelerinin bulunduğu bir depo imha edildi.
Depo, bir sanayi kuruluşunda yer alıyordu” denildi.

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