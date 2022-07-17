Rusya Odessa’da NATO füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Odessa'da, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya teslim edilen Harpoon tipi gemisavar füzelerinin bulunduğu bir depo imha edildi.
Depo, bir sanayi kuruluşunda yer alıyordu” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Odessa'da, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya teslim edilen Harpoon tipi gemisavar füzelerinin bulunduğu bir depo imha edildi.
Depo, bir sanayi kuruluşunda yer alıyordu” denildi.
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