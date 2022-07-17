Rusya Odessa’da NATO füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu

Hayat

Prof. Dr. Rahmi Öklü'nün tümörün büyümesini önleyen yöntemi FDA'dan onay aldı

Girişimsel Radyolog Prof. Dr. Rahmi Öklü’nün geliştirdiği, kanser tedavisinde damar içinden uygulanan ve tümörün büyümesini durduran hidrojel yöntemi, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (FDA) onay aldı. Yöntemin tıpta ilk oluşu ve ilk defa FDA onayı alması, tıp dünyasında ‘Altın Standart’ olarak gösteriliyor.