Rus ordusu Ukrayna'da petrol işleme tesisini vurdu Rusya ordusu, Ukrayna’nın Lugansk bölgesinde yer alan bir petrol işleme tesisini hedef aldı. Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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