Dünya Rus ordusu Ukraynada petrol işleme tesisini vurdu
AVRUPA

Rus ordusu Ukrayna'da petrol işleme tesisini vurdu

Rusya ordusu, Ukrayna’nın Lugansk bölgesinde yer alan bir petrol işleme tesisini hedef aldı. Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya ordusu Ukrayna’nın Lugansk bölgesindeki bir petrol işleme tesisini bombaladı
Foto/arşiv

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 28 gündür devam ediyor. Ukrayna’daki askeri merkezlerin yanı sıra stratejik noktalar da Rus bombardımanı altında kaldı.

Rusya ordusu, Ukrayna’nın Lugansk bölgesindeki bir petrol işleme tesisini bombaladı.

Bombardıman sonrası tesis alevlere teslim olurken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekipler olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmaları başlattı.

Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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