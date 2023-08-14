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Dünya

Rusya ordusuna iPhone ve iPad kullanmayı yasakladı

Rusya'nın son zamanlarda artan casusluk olaylarının önüne geçmek için Rus ordusunun faaliyetlerini yürütürken iPhone ve iPad kullanmaması için yasak getirdiği belirtildi.

09:57 . 14/08/2023 Pazartesi
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Artan casusluk olayları nedeniyle Rus ordusu iPhone ve iPad kullanamayacak.

Artan casusluk olayları nedeniyle Rus ordusu iPhone ve iPad kullanamayacak.

Interfax haber ajansının Cuma günü Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Shadaev'e dayandırdığı haberine göre, Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı çalışanların iş amaçlı Apple iPhone ve iPad kullanmalarını yasakladı. Buna göre Rus ordusunda görev yapan bireylere de, askeri faaliyetleri yürütürken iPhone kullanma yasağı getirildi. jans, bir dijital konferansta gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Apple) mobil cihazların akıllı telefonlar ve tabletler, iş uygulamalarına ve iş e-posta alışverişine erişmek için kullanılmasına yasak getirildi" dedi. Shadaev, "iPhone'ların kişisel ihtiyaçlar için kullanılmasına izin veriliyor," dedi.

Casusluk operasyonlarında binlerce iPhone ele geçirilmişti

Bakanlık bu yasağı, Rusya'nın ana iç güvenlik servisi FSB'nin, ABD tarafından gerçekleştirilen bir casusluk operasyonu sonucunda binlerce Apple cihazının ele geçirildiği yönündeki iddialarından iki ay sonra yayınladı. Apple iddiaları reddetti. ABD. FSB'nin Apple ile işbirliği yaptığını söylediği Ulusal Güvenlik Ajansı, o dönemde iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti. Bu arada Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Apple, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı operasyonla ilgili "doğru olmayan" içerikleri silmediği için bir Rus mahkemesi tarafından para cezasına çarptırıldı. Öte yandan Apple, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya on binlerce asker göndermesinden kısa bir süre sonra Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurdu ve Rusya'daki Apple Pay hizmetini sınırlandırdı.

#Rusya
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#İPad
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