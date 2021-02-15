Dünya Rusya PKK işgalindeki Hasekeye birlik kuruyor
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Rusya PKK işgalindeki Haseke'ye birlik kuruyor

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve terör örgütü PKK'nın kolu YPG tarafından işgal edilen Haseke'ye askeri birlik kurma kararı aldı. Moskova yönetimi, bölgedeki varlığını güçlendirmeyi amaçladığı için böyle bir adım attığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Rusya, bir süredir Esed rejimi güçleri ve terör örgütü YPG/PKK arasında gerilime sahne olan Haseke'de askeri varlığını güçlendiriyor.

300 dolar maaş alacaklar

Rus ordusu, 25 Aralık 2020'de başladığı sevkiyatlarda Haseke'de 1000 civarında askerini konuşlandırırken, şimdi de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yerel unsurlardan kendine bağlı bir birlik kurmaya başladı.

Kayıt işlemleri devam ederken, ilk etapta 200 kişinin ismi kayıt listesine eklendi.

"Savunma Görevlileri" adı verilen birliğe katılanlara aylık 300 dolar maaş verilecek.

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Daha önce de denemiş, ABD'ye takılmıştı

Rusya, Aralık 2019'da da Haseke'de YPG/PKK işgalindeki Amude ilçesi ve Tel Temır beldesinde askeri noktalarını korumak için yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kurmaya çalışmış ancak Rusların bu hayali, Nisan 2020'de ABD'nin engeline takılmıştı.

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Esed rejimi de Şebbiha milislerini silahlandırıyor

Rusya ve YPG/PKK'nın 11 Şubat'ta vardığı anlaşmayla Haseke'de hareket özgürlüğü kısıtlanan rejim güçleri, bölgedeki güç denkleminde yerini korumak için İran destekli Lübnan Hizbullah'ına bel bağladı.

Hizbullah, iki hafta önce 200 militanını Haseke'deki Kamışlı Havalimanına sevk etti ancak Hizbullah militanları, kısa süre sonra havalimanından Rus güçlerince çıkarıldı.

Rejim, halk arasında "Şebbiha" olarak bilinen yerel milisleri silahlandırırken, aylar sonra tekrar maaş ödemesi yaptı. Hizbullah örgütü de Şebbihalara askeri eğitim vermeye başladı.

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