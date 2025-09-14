Rusya Polonya’dan sonra Romanya hava sahasını da ihlal etti

Rusya, 9 Eylül’ü 10 Eylül’e bağlayan gecede Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından bu sefer de Romanya hava sahasını ihlal etti. Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Ukrayna’nın Romanya sınırları yakınındaki altyapısına yönelik saldırılar sırasında ülkenin hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Yetkililer, ülkenin güneydoğusundaki Tulcea şehrindeki ve Ukrayna sınırının yakınlarındaki halka güvenli noktalara sığınma çağrısında bulundu.

İki F-16 savaş uçağı havalandı

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu açıklamasında, ihlalin tespit edilmesinin ardından Romanya ordusunun teyakkuza geçtiğini ve iki F-16 tipi savaş uçağının müdahale için havalandığını aktardı. Mosteanu, ayrıca Almanya’nın Romanya’daki hava devriye görevleri çerçevesinde ülkede konuşlandırılmış olan 2 Alman Eurofighter tipi savaş uçağının da F-16’lara eşlik ettiğini aktardı.

Mosteanu ayrıca, F-16’ların alçak irtifada uçan Rus İHA’sını Chilia Veche köyünün yaklaşık 20 kilometre güneybatısında radarlardan kaybolana kadar takipte kaldığını ve pilotların vurmak için emir beklediği İHA’nın hava sahasını terk ettiğini bildirdi. Romanyalı Savunma Bakanı, ellerindeki mevcut bilgilerin İHA’nın hava sahasını terk ettiğini göstermesine rağmen, İHA’nın düşmüş olması ihtimaline karşı helikopterlerin enkaz araması gerçekleştirmek için havalandığını da belirtti.









"Bu, Rusya tarafından savaşın açıkça genişletilmesine yönelik bir çabadır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus İHA’sının yaklaşık 50 dakika boyunca NATO hava sahasını ihlal ettiğini ve Romanya hava sahasında yaklaşık 10 kilometre yol kat ettiğini belirtti. Zelenskiy, "Bu, Rusya tarafından savaşın açıkça genişletilmesine yönelik bir çabadır. Tam olarak böyle davranıyorlar" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, uluslararası topluma Rusya’ya karşı harekete geçme çağrısında bulunarak, "Rusya’ya karşı yaptırımlar gereklidir. Rus ticaretine yönelik gümrük vergileri gereklidir. Kolektif savunma gereklidir" dedi.

İsveç’ten kınama geldi

Rusya’nın ihlaline İsveç’ten kınama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu, "NATO hava sahasının bir başka kabul edilemez ihlali" şeklinde nitelendirdi. Stenergard, "İsveç, bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği üyesi olan Romanya ile tam dayanışma içindedir. İttifakın caydırıcılık ve savunma kapasitesine katkı sağlamaya her zaman hazırız" diye konuştu.

Romanyalı milletvekilleri, ihlal gerçekleştiren İHA’ların vurulmasını onaylamıştı

Romanyalı milletvekilleri, bu yılın başlarında barış zamanında Romanya hava sahasını ihlal eden İHA’ların, tehdit düzeyine ve insan hayatı ile mülke yönelik risklere göre Romanya ordusu tarafından düşürülmesini öngören bir yasayı onaylamıştı. Ancak, söz konusu yasaya ilişkin uygulama kurallarının tamamının henüz kabul edilmediği biliniyor.

Romanya-Ukrayna sınırı