NATO Polonya için alarma geçti

Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA), geçtiğimiz salı günü, Ukrayna üzerinden Polonya sınırını ihlal etmesi, NATO’nun Ukrayna savaşıyla uyanan Rusya endişesini artırdı.
Rus İHA’larının sınırı ihlal etmesinin ardından Fransa ve Almanya, aynı gün Polonya’daki hava savunmasını güçlendireceklerini ilan ederken, iki ülkenin yanı sıra Kanada, İngiltere ve ABD gibi ülkeler de bu ihlale karşı sert kınamalar yayınladı. Buna karşılık Rusya ve Belarus, Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den beri en büyük askeri tatbikatına başladığını ilan etti. Bütün bu gelişmeler, Rusya tehdidinin Avrupa’ya yaklaştığını NATO’ya daha fazla hissettirirken harekete geçmesine de sebep oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerle birlikte "Eastern Sentry" (Doğu Gözcüsü) adını verdikleri yeni bir girişimi başlattıklarını söyledi. Bu girişim kapsamında NATO’nun Polonya’daki savunma sistemlerini geliştireceğini dile getiren Rutte, NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi uyarınca olayın istişare edilmesi talebi üzerine ertesi gün bu konuyu müttefik ülkelerle görüştüklerini vurguladı. Rutte, Rus İHA’larının daha önce Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelerin de hava sahasını ihlal ettiğini hatırlatarak, "NATO, doğu kanadımızdaki duruşumuzu daha da güçlendirmek için Doğu Gözcüsü'nü başlatıyor. İlerleyen günlerde başlayacak olan bu askeri faaliyet, Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya ve diğerleri de dahil olmak üzere müttefiklerden gelen çeşitli unsurları içerecek. Daha geleneksel askeri yeteneklerin yanı sıra bu girişim, İHA'ların kullanımıyla ilgili özel zorlukları ele almak üzere tasarlanmış unsurlar da içerecek" diye konuştu.
ABD: HER KARIŞ TOPRAĞI SAVUNACAĞIZ
Rus İHA’larının Polonya hava sahasını ihlal etmesine, son dönemde Ukrayna savaşının sonlandırılması için Kiev ve Moskova arasında etkin bir iş birliği rolüne soyunan ABD’den de sert tepki geldi. Cuma günü düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda konuşan ABD'nin BMGK Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, NATO topraklarının her karışını savunacaklarını söyledi. Rusya’nın bu ihlallerinin, son dönemde barış için arabuluculuk rolünü güçlendiren ABD’nin çabalarına saygısızlık olduğuna işaret eden Shea, "ABD, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi kapsamında Polonya ve diğer NATO müttefikleriyle istişarede bulunmaktadır. Emin olun, NATO topraklarının her karışını savunacağız." ifadelerini kullandı. Shea, bu tür ihlallerin ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yürüttüğü "olağanüstü çabalara" yardımcı olmadığını belirtti.
POLONYA HAZIRLIKLARINI ARTIRIYOR
- Rusya’nın Ukrayna işgaline başladığı Şubat 2022’den beri doğu sınırında alarm haline geçen Polonya da muhtemel bir saldırıya karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, İngiltere ile 560 milyon avro değerinde yeni bir savunma anlaşması imzaladıklarını söyledi. Tusk, bu anlaşma kapsamında İngiliz savunma sanayii devi BAE Systems ile ortaklaşa olarak üç adet mühimmat fabrikası kuracaklarını aktardı. Öte yandan, Fransa da Polonya’nın hava savunmasına katkı sağlamak için bu ülkeye üç adet Raphale savaş uçağı gönderdiğini bildirdi.