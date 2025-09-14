NATO Polonya için alarma geçti

Rus İHA’larının sınırı ihlal etmesinin ardından Fransa ve Almanya, aynı gün Polonya’daki hava savunmasını güçlendireceklerini ilan ederken, iki ülkenin yanı sıra Kanada, İngiltere ve ABD gibi ülkeler de bu ihlale karşı sert kınamalar yayınladı. Buna karşılık Rusya ve Belarus, Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den beri en büyük askeri tatbikatına başladığını ilan etti. Bütün bu gelişmeler, Rusya tehdidinin Avrupa’ya yaklaştığını NATO’ya daha fazla hissettirirken harekete geçmesine de sebep oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerle birlikte "Eastern Sentry" (Doğu Gözcüsü) adını verdikleri yeni bir girişimi başlattıklarını söyledi. Bu girişim kapsamında NATO’nun Polonya’daki savunma sistemlerini geliştireceğini dile getiren Rutte, NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi uyarınca olayın istişare edilmesi talebi üzerine ertesi gün bu konuyu müttefik ülkelerle görüştüklerini vurguladı. Rutte, Rus İHA’larının daha önce Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelerin de hava sahasını ihlal ettiğini hatırlatarak, "NATO, doğu kanadımızdaki duruşumuzu daha da güçlendirmek için Doğu Gözcüsü'nü başlatıyor. İlerleyen günlerde başlayacak olan bu askeri faaliyet, Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya ve diğerleri de dahil olmak üzere müttefiklerden gelen çeşitli unsurları içerecek. Daha geleneksel askeri yeteneklerin yanı sıra bu girişim, İHA'ların kullanımıyla ilgili özel zorlukları ele almak üzere tasarlanmış unsurlar da içerecek" diye konuştu.