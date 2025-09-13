Yeni Şafak
Trump'tan NATO'ya Rusya resti: Petrol almazsanız yaptırım uygularım

Trump'tan NATO'ya Rusya resti: Petrol almazsanız yaptırım uygularım

18:45 13/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
DHA
Trump, NATO ülkelerine Rusya'dan petrol almayı durdurmaları yönünde çağrıda bulundu.
Trump, NATO ülkelerine Rusya'dan petrol almayı durdurmaları yönünde çağrıda bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'ya karşı NATO'ya seslendi. Trump, NATO üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol almayı durdurduğunda Moskova'ya yaptırım uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, “Tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol alımını durdurduğunda, Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım” dedi.

"Bazılarının Rus petrolü satın alması şok edici bir durum"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO üyelerine Rusya'dan petrol alımını durdurma çağrısında bulundu. Trump, “Tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol alımını durdurduğunda, Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım. Bazılarının Rus petrolü satın alması şok edici bir durum ve bu, Rusya üzerindeki müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Aksi takdirde zamanımı boşa harcarsınız"

NATO’nun dediğini yapması halinde savaşın çabucak sona ereceği kaydeden Trump, “Aksi takdirde, sadece benim zamanımı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanını, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz” dedi.



