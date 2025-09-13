Trump'tan NATO'ya Rusya resti: Petrol almazsanız yaptırım uygularım

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO üyelerine Rusya'dan petrol alımını durdurma çağrısında bulundu. Trump, “Tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol alımını durdurduğunda, Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım. Bazılarının Rus petrolü satın alması şok edici bir durum ve bu, Rusya üzerindeki müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatmaktadır” ifadelerini kullandı.