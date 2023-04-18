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Dünya

Rusya resmen duyurdu: Savaşa yüksek hazırlık durumuna geçildi

Rusya'nın Baltık Filosu'nun denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirilerek tatbikata başladığı bildirildi.

09:26 . 18/04/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Baltık Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, filonun Baltık Denizi'nde bulunan üssündeki kuvvetler denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirilerek tatbikata başladı.

Şoygu açıkladı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde düzenlenen tatbikatta, filoya bağlı 1500'den fazla asker, 10 savaş gemisi, 50 askeri teçhizat ile uçaklar ve helikopterler yer alıyor. Rusya Savunma Bakanı
Sergey Şoygu
, 14 Nisan'da, denetim kapsamında Pasifik Filosu'nun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün, Şoygu'ya Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı vermişti.


'Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmalıyız' diyen Kılıçdaroğlu'na CHP'li Özgür Özel'den kızdıracak açıklama: Türkiye ikisini de feda edemez
'Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmalıyız' diyen Kılıçdaroğlu'na CHP'li Özgür Özel'den kızdıracak açıklama: Türkiye ikisini de feda edemez

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda ABD'ye düzenlediği icazet seferinde, Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef almıştı. CHP lideri, savaşta taraf olunması gerektiğini belirtip "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bugün CHP kanadından bu açıklamayla çelişen yeni bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin şu an yürüttüğü politikanın doğru olduğunu vurgulayıp, "Türkiye ne Ukrayna ne de Rusya'yı feda edemez" dedi.

CHP'li Özgür Özel'den 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmalıyız' diyen Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama: Türkiye ikisini de feda edemez
CHP'li Özgür Özel'den 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmalıyız' diyen Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama: Türkiye ikisini de feda edemez

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda ABD'ye düzenlediği icazet seferinde, Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef almıştı. CHP lideri, savaşta taraf olunması gerektiğini belirtip "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bugün CHP kanadından bu açıklamayla çelişen yeni bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin şu an yürüttüğü politikanın doğru olduğunu vurgulayıp, "Türkiye ne Ukrayna ne de Rusya'yı feda edemez" dedi.


#Rusya
#Sergey Şoygu
#savaş
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