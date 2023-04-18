Rusya resmen duyurdu: Savaşa yüksek hazırlık durumuna geçildi

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda ABD'ye düzenlediği icazet seferinde, Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef almıştı. CHP lideri, savaşta taraf olunması gerektiğini belirtip "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bugün CHP kanadından bu açıklamayla çelişen yeni bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin şu an yürüttüğü politikanın doğru olduğunu vurgulayıp, "Türkiye ne Ukrayna ne de Rusya'yı feda edemez" dedi.