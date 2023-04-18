Rusya resmen duyurdu: Savaşa yüksek hazırlık durumuna geçildi

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Baltık Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, filonun Baltık Denizi'nde bulunan üssündeki kuvvetler denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirilerek tatbikata başladı.
Şoygu açıkladı
Şoygu açıkladı
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde düzenlenen tatbikatta, filoya bağlı 1500'den fazla asker, 10 savaş gemisi, 50 askeri teçhizat ile uçaklar ve helikopterler yer alıyor. Rusya Savunma Bakanı
Sergey Şoygu
, 14 Nisan'da, denetim kapsamında Pasifik Filosu'nun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün, Şoygu'ya Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı vermişti.
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1 saat önce