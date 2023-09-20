Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

İki üst düzey yetkilinin bölge dışı ülkelerin müdahalesini, bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın en büyük nedeni olarak yorumladığı ve bölgesel işbirliğinin bu ülkelerin müdahalesini sona erdirmek için en etkili yol olduğunu değerlendirdiği belirtildi.