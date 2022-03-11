Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygu Orta Doğudan 16 bin gönüllü başvurusu aldık
ASYA

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Orta Doğu'dan 16 bin gönüllü başvurusu aldık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Orta Doğudan 16 bin gönüllü başvurusu aldık
Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Ukrayna’da Rusya adına savaşmak isteyen çoğunluğu Orta Doğu’dan olmak üzere 16 bin gönüllü başvurusu aldık” dedi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya adına Ukrayna’da savaşmak isteyen Rus ve yabancı tüm gönüllüleri memnuniyetle karşılayacaklarını açıklayarak, “Eğer gönüllü olarak Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görürseniz, onlarla yarı yolda buluşup savaş bölgesine girmelerine yardım edin” ifadelerini kullandı.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rus ordusuna katılarak Ukrayna’ya karşı savaşmak isteyen çok fazla gönüllünün olduğunu belirterek, "Ukrayna’da Rusya adına savaşmak isteyen çoğunluğu Orta Doğu’dan olmak üzere 16 bin gönüllü başvurusu aldık” dedi.

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