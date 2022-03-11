NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'yi takdirle karşılıyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Türkiye'ye geldi. Etkinlik öncesi NTV'nin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, önemli açıklamalarda bulundu. İşte NATO Genel Sekreteri'nin o açıklamaları...

SAVAŞAN TARAFLARIN BULUŞMASI

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmeleri çok önemliydi. Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz. Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki.

NATO'NUN BÖLGEDEKİ GÜCÜ ARTACAK MI?

Rusya güvenliği ihlal etti ve açıkça askeri güç kullanıyor. Bunun bedeli olacak. Bunun bir karşılığı olacak. Almamız gereken uzun dönemli kararlar olacak. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Haziran'da Madrid'de önemli kararlar alınacak.

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NATO BÖLGEDEKİ KABİLİYETLERİNİ VE GÜCÜNÜ GÖZDEN GEÇİRECEK Mİ?

Daha tehlikeli bir ortamdayız. Güvenliğimizi değerlendirmemiz gerekecek. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra buna başladık ve daha artırmamız gerekiyor. Her şeyin ön koşulu barıştır yoksa yol kat edemeyiz. Kaynaklarımızı yeniden gözden geçireceğiz. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Antalya Diplomasi Forumu bizim için son derece önemli. Bu daveti almaktan dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Ayrıca sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacağım için de heyecanlıyım.

DÜNYA NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse bedeli ağır olacak

16 devlet ve hükümet başkanı katılacak

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek foruma, 16 devlet ve hükümet başkanının katılımı bekleniyor.