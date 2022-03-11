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POLİTİKA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'yi takdirle karşılıyorum

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, etkinlik öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye'yi Ukrayna'da barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.


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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiyeyi takdirle karşılıyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Türkiye'ye geldi. Etkinlik öncesi NTV'nin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, önemli açıklamalarda bulundu. İşte NATO Genel Sekreteri'nin o açıklamaları...

SAVAŞAN TARAFLARIN BULUŞMASI

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmeleri çok önemliydi. Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz. Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki.

NATO'NUN BÖLGEDEKİ GÜCÜ ARTACAK MI?

Rusya güvenliği ihlal etti ve açıkça askeri güç kullanıyor. Bunun bedeli olacak. Bunun bir karşılığı olacak. Almamız gereken uzun dönemli kararlar olacak. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Haziran'da Madrid'de önemli kararlar alınacak.

NATO BÖLGEDEKİ KABİLİYETLERİNİ VE GÜCÜNÜ GÖZDEN GEÇİRECEK Mİ?

Daha tehlikeli bir ortamdayız. Güvenliğimizi değerlendirmemiz gerekecek. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra buna başladık ve daha artırmamız gerekiyor. Her şeyin ön koşulu barıştır yoksa yol kat edemeyiz. Kaynaklarımızı yeniden gözden geçireceğiz. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Antalya Diplomasi Forumu bizim için son derece önemli. Bu daveti almaktan dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Ayrıca sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacağım için de heyecanlıyım.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse bedeli ağır olacak
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse bedeli ağır olacak

16 devlet ve hükümet başkanı katılacak

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek foruma, 16 devlet ve hükümet başkanının katılımı bekleniyor.

Dünyanın gözü Antalya Diplomasi Forumu'nda
GÜNDEM
Dünyanın gözü Antalya Diplomasi Forumu'nda
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