Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan dikkat çeken ziyaret: Komutanlardan bilgi aldı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney Askeri Bölgesine bir çalışma ziyareti düzenledi ve Özel Askeri Harekat alanlarındaki birliklerin (kuvvetlerin) gruplandırılmasını denetledi.

Şoygu, birliklerin konuşlandırıldığı bölgelerin etrafında uçuş yaptı ve Özel Askeri Harekat bölgesindeki Rus birliklerinin ileri pozisyonlarını kontrol etti. Ön cephede, Rus askerlerle konuştu ve personele savaş görevlerinin örnek niteliğindeki performansı için teşekkür etti” denildi.

KOMUTANLARLA GÖRÜŞTÜ

Şoygu’nun komutanlarla bir araya geldiği ve Rus ordusunun Ukrayna’daki savaştaki durumu ve atacağı adımları değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Şoygu, komutanların mevcut durum ve Rus birliklerinin operasyon alanlarındaki eylemleri hakkındaki raporlarını dinledi.

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Komutanlarla görüşme sırasında, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı destek organizasyonuna, sahada personel konuşlandırma koşullarına, tıbbi ve arka birimlerin çalışmalarına özel önem verdi” ifadeleri kullanıldı.

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