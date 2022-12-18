Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygudan dikkat çeken ziyaret Komutanlardan bilgi aldı
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan dikkat çeken ziyaret: Komutanlardan bilgi aldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti. Bölgede konuşlanmış askerleri denetleyen Şoygu, incelemelerde bulundu ve komutanlardan Ukrayna’daki savaşa ilişkin bilgi aldı.

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Haber Merkezi DHA
Rusya Savunma Bakanı Şoygudan dikkat çeken ziyaret: Komutanlardan bilgi aldı
Şoygu, birliklerin konuşlandırıldığı bölgelerin etrafında uçuş yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney Askeri Bölgesine bir çalışma ziyareti düzenledi ve Özel Askeri Harekat alanlarındaki birliklerin (kuvvetlerin) gruplandırılmasını denetledi.

Şoygu, birliklerin konuşlandırıldığı bölgelerin etrafında uçuş yaptı ve Özel Askeri Harekat bölgesindeki Rus birliklerinin ileri pozisyonlarını kontrol etti. Ön cephede, Rus askerlerle konuştu ve personele savaş görevlerinin örnek niteliğindeki performansı için teşekkür etti” denildi.

KOMUTANLARLA GÖRÜŞTÜ

Şoygu’nun komutanlarla bir araya geldiği ve Rus ordusunun Ukrayna’daki savaştaki durumu ve atacağı adımları değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Şoygu, komutanların mevcut durum ve Rus birliklerinin operasyon alanlarındaki eylemleri hakkındaki raporlarını dinledi.

Komutanlarla görüşme sırasında, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı destek organizasyonuna, sahada personel konuşlandırma koşullarına, tıbbi ve arka birimlerin çalışmalarına özel önem verdi” ifadeleri kullanıldı.

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