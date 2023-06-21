|
Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Kırım uyarısı: Saldırı olursa Kiev'i yok ederiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın 2014 yılında Rusya’nın işgal ettiği Kırım’ı füzelerle vurmaya hazırlandığını öne sürerek, bu adımın atılması halinde Ukrayna başkenti Kiev’deki devlet yönetim binalarının meşru hedef olacağını söyledi.

08:16 . 21/06/2023 Çarşamba
Diğer
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın ABD ve İngiltere’nin verdiği füzelerle Kırım’ı vurmaya hazırlandığını iddia ederek “Kiev yönetiminin savaşı özel askeri harekât bölgesi dışını taşıması bizim de Ukrayna başkentinde tüm yönetim merkezlerini meşru hedef yapmamız anlamına gelir. Ayrıca Ukrayna’ya bu silahları veren ABD ile İngiltere’yi doğrudan Rusya’ya karşı savaşa dahil olmuş ülkeler sayacağız” dedi.


HIMARS ile Storm Shadow şu anda Ukrayna’nın elinde bulunan en uzun menzilli füze sistemleri olarak biliniyor. Balistik füze sayılan ilk “Block II” mühimmatıyla 150 km menzile sahip. İngiltere’nin verdiği Storm Shadow seyir füzesi ise “Scalp” isimli başlıkla 250 km menzildeki hedeflere karşı kullanılabiliyor. İngiliz füzesinin en önemli özelliği beton sığınak imha edici olması. Bu füze düştüğü yerde 30 metre derinlikte krater oluşturuyor.


Rus Wagner ordusu drone pilotları arıyor

Rusya’da paralı Wagner ordusunun patronu Yevgeniy Prigojin, bilgisayar oyuncularını yüksek maşla ordusuna katma kampanyası başlattı. Paralı orduya katılacak oyuncular, insansız hava aracı operatörü yapılacak. Rusya’daki “Vestka” yayınına göre Prigojin son günlerde ilanla profesyonel bilgisayar oyuncuları aramaya başladı. Paralı orduya katılacak 35 yaşına kadar kişilerin mükemmel derecede joystik kullanabilmesi gerekiyor.




#Sergey Şoygu
#Ukrayna
#Kırım
#Rusya
#Kiev
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya Aksu’da orman yangını: 1,8 hektarlık alan etkilendi