Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Kırım uyarısı: Saldırı olursa Kiev'i yok ederiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın ABD ve İngiltere’nin verdiği füzelerle Kırım’ı vurmaya hazırlandığını iddia ederek “Kiev yönetiminin savaşı özel askeri harekât bölgesi dışını taşıması bizim de Ukrayna başkentinde tüm yönetim merkezlerini meşru hedef yapmamız anlamına gelir. Ayrıca Ukrayna’ya bu silahları veren ABD ile İngiltere’yi doğrudan Rusya’ya karşı savaşa dahil olmuş ülkeler sayacağız” dedi.
HIMARS ile Storm Shadow şu anda Ukrayna’nın elinde bulunan en uzun menzilli füze sistemleri olarak biliniyor. Balistik füze sayılan ilk “Block II” mühimmatıyla 150 km menzile sahip. İngiltere’nin verdiği Storm Shadow seyir füzesi ise “Scalp” isimli başlıkla 250 km menzildeki hedeflere karşı kullanılabiliyor. İngiliz füzesinin en önemli özelliği beton sığınak imha edici olması. Bu füze düştüğü yerde 30 metre derinlikte krater oluşturuyor.
Rusya’da paralı Wagner ordusunun patronu Yevgeniy Prigojin, bilgisayar oyuncularını yüksek maşla ordusuna katma kampanyası başlattı. Paralı orduya katılacak oyuncular, insansız hava aracı operatörü yapılacak. Rusya’daki “Vestka” yayınına göre Prigojin son günlerde ilanla profesyonel bilgisayar oyuncuları aramaya başladı. Paralı orduya katılacak 35 yaşına kadar kişilerin mükemmel derecede joystik kullanabilmesi gerekiyor.