Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Kırım uyarısı: Saldırı olursa Kiev'i yok ederiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın ABD ve İngiltere’nin verdiği füzelerle Kırım’ı vurmaya hazırlandığını iddia ederek “Kiev yönetiminin savaşı özel askeri harekât bölgesi dışını taşıması bizim de Ukrayna başkentinde tüm yönetim merkezlerini meşru hedef yapmamız anlamına gelir. Ayrıca Ukrayna’ya bu silahları veren ABD ile İngiltere’yi doğrudan Rusya’ya karşı savaşa dahil olmuş ülkeler sayacağız” dedi.