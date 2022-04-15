Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki saldırılarımız artacak

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 51'inci gününe girdi. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

FÜZE SALDIRILARI ARTACAK

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" dedi. Bakanlık açıklamasında, "S-400 sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran Ukrayna'ya ait MI-8 helikopterini düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

EKONOMİ 14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak

FOTOĞRAF 5 Açıklamada, \"Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı\" denildi. Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti. Rusya'nın batan amiral gemisi Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. BiP'te paylaş

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