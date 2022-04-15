Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Kievdeki saldırılarımız artacak
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki saldırılarımız artacak

Rusya'nın Ukrayna işgali 51. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya Savunma Bakanlığı: Kievdeki saldırılarımız artacak
Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki saldırıların artacağını açıkladı.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 51'inci gününe girdi. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

FÜZE SALDIRILARI ARTACAK

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" dedi. Bakanlık açıklamasında, "S-400 sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran Ukrayna'ya ait MI-8 helikopterini düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak
EKONOMİ
14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak

Rusya'nın batan amiral gemisi Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti
FOTOĞRAF 5
Title
Açıklamada, \"Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı\" denildi.
Title
Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.
Title
Title
Title
Rusya'nın batan amiral gemisi Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.


Zirvede İstanbul var

Zirvede İstanbul var

Konut satışlarında yüzde 20'nin üzerinde artış.
Tam anlamıyla ortaya çıktı

'Tam anlamıyla' ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı talimat vermişti: Ramazan Bayramı'nda açılacak.
Onları oradan almamız gerekiyor

'Onları oradan almamız gerekiyor'

Rusya Savunma Bakanlığı füze saldırılarının yoğunlaşacağını açıkladı.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

Ayasofya'da ikinci sevinç: Erdoğan da katılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.