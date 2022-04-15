Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki saldırılarımız artacak
Rusya'nın Ukrayna işgali 51. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" açıklamasında bulundu.
Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 51'inci gününe girdi. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
FÜZE SALDIRILARI ARTACAK
Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" dedi. Bakanlık açıklamasında, "S-400 sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran Ukrayna'ya ait MI-8 helikopterini düşürdü" ifadeleri kullanıldı.