Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donetsk bölgesinde Soledar şehrindeki duruma ilişkin bilgi veren Konaşenkov, “12 Ocak akşamı, Donetsk istikametinde başarılı taarruz operasyonlarının devamı için önemli olan Soledar şehrinin kurtarılması tamamlandı.” ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Soledar üzerinde tam kontrolün sağlanmasıyla güneybatıda bulunan Bahmut şehrinde Ukrayna birliklerinin ikmal yollarının kesilmesini ve ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kapana alınacağını belirterek Soledar’ın ele geçirilmesinin Rus güçlerinin diğer birimleriyle Ukrayna mevzilerine sürekli saldırısıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

Rusya hava kuvvetlerinin Soledar’a yönelik operasyonlar esnasında Ukrayna askerlerine havadan destek sağlayan 3 savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini bildiren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin HIMARS, OIha, Uragan füze sistemlerinden atılan 9 roketi de imha ettiğini aktardı.

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FOTOĞRAF 14 Rusya, Ukrayna`nın kritik bölgesi Soledar`da kontrolü sağladı. Bölge ağır çatışmalara sahne oldu Daha önceki görüntülerle karşılaştırıldığında, Soledar`da yıkılan yapılar arasında bir okul ve birkaç tarım binasının yer aldığı görülüyor. Soledar`ın stratejik önemi askeri analistler tarafından tartışılıyor, ancak Rusya kasaba üzerinde tam kontrol sağlamayı başarırsa, bu Kremlin için sembolik bir zafer olacak. Ukrayna Savunma Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve Wagner güçlerinin Ukrayna savunmasını kırmada başarılı olamadığını söyledi. ABD merkezli bir uzay teknolojisi şirketi olan Maxar tarafından yayınlanan görüntüler, Ukrayna`nın kasaba çevresindeki tarlalardaki siperlerinin Rus topçuları tarafından nasıl hedef alındığını gösteriyor. Soledar`daki başarı, Rusya`nın yaklaşık 10 km güneybatıdaki Ukrayna`nın Bakhmut kentine saldırısında yardımcı olabilir ve ona şehrin menzili içinde güvenli bir topçu pozisyonu sağlayabilir. Kasabada ayrıca, Ukrayna füzelerinden korunan, asker yerleştirmek ve ekipman depolamak için kullanılabilecek derin tuz madenleri var. Soledar yıkımı uydu görüntülerine yansıdı Ukrayna'nın doğusunda bir kasabanın kontrolü için savaşan Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmanın yol açtığı yıkım, yeni yayınlanan uydu görüntülerinde ortaya çıktı.

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Rus hava indirme birliklerinin mevzilerde hakim yükseklikleri ele geçirdiğini, şehri kuzey ve güneyden abluka altına aldığını anlatan Konaşenkov, elektronik harp araçlarıyla Ukrayna’nın kontrol sistemini bastırdıklarını söyledi.

Konaşenkov, “Rus askeri birlikleri tarafından uygulanan faaliyetler kompleksi, saldırı müfrezelerinin Soledar'ı kurtarması için başarılı operasyonları sağladı. Yalnızca son 3 gün içinde Soledar şehri yakınlarında 700’den fazla Ukraynalı asker ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 300’den fazla silah etkisiz hale getirildi.” diye konuştu.

SOLEDAR STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Son aylarda Ukrayna ile Rus ordusu arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Soledar, Ukrayna’nın doğusunda Donetsk bölgesinde Bahmut şehrine bağlı bulunuyor.

Bahmut’un 10 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Soledar, Ukrayna ordusunun konuşlandığı Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk’e giden otoyollar ve demir yollarının kesiştiği noktada yer alıyor. Şehir, Sol ve Dokenskaya tren istasyonlarına 2 kilometre mesafede yer alıyor.

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Şehrin ele geçirilmesiyle Bahmut, Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk şehirlerinin de Rus güçlerince alınmasının kolaylaşacağı ve Donetsk’in idari sınırlarına ulaşılacağı belirtiliyor.

Soledar, Orta ve Doğu Avrupa’da en büyük tuz madenciliği yapan şehir olması özelliğiyle ekonomik anlamda da bölgede önemli bir pozisyonda bulunuyor.

Ukrayna’nın yüzde 90 tuz ihtiyacını karşılayan şehrin kuzeybatı kesiminde yer alan tuz madenlerinin uzunluğu 200 kilometreyi geçiyor.

"NEREDEYSE HİÇ YAŞAM BELİRTİSİ KALMADI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Soledar'da neredeyse hiç yaşam belirtisi kalmadığını ve kasabanın yerle bir olduğunu açıklamıştı.

Zelenski, "Soledar yakınlarındaki tüm arazi cesetlerle kaplı" demişti.