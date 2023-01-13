Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Soledarın kontrolünü tamamen ele geçirdik
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya Savunma Bakanlığı: Soledarın kontrolünü tamamen ele geçirdik
Soledar

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donetsk bölgesinde Soledar şehrindeki duruma ilişkin bilgi veren Konaşenkov, “12 Ocak akşamı, Donetsk istikametinde başarılı taarruz operasyonlarının devamı için önemli olan Soledar şehrinin kurtarılması tamamlandı.” ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Soledar üzerinde tam kontrolün sağlanmasıyla güneybatıda bulunan Bahmut şehrinde Ukrayna birliklerinin ikmal yollarının kesilmesini ve ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kapana alınacağını belirterek Soledar’ın ele geçirilmesinin Rus güçlerinin diğer birimleriyle Ukrayna mevzilerine sürekli saldırısıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

Rusya hava kuvvetlerinin Soledar’a yönelik operasyonlar esnasında Ukrayna askerlerine havadan destek sağlayan 3 savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini bildiren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin HIMARS, OIha, Uragan füze sistemlerinden atılan 9 roketi de imha ettiğini aktardı.

Soledar yıkımı uydu görüntülerine yansıdı
FOTOĞRAF 14
Title
Rusya, Ukrayna`nın kritik bölgesi Soledar`da kontrolü sağladı. Bölge ağır çatışmalara sahne oldu
Title
Daha önceki görüntülerle karşılaştırıldığında, Soledar`da yıkılan yapılar arasında bir okul ve birkaç tarım binasının yer aldığı görülüyor.
Title
Soledar`ın stratejik önemi askeri analistler tarafından tartışılıyor, ancak Rusya kasaba üzerinde tam kontrol sağlamayı başarırsa, bu Kremlin için sembolik bir zafer olacak.
Title
Ukrayna Savunma Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve Wagner güçlerinin Ukrayna savunmasını kırmada başarılı olamadığını söyledi.
Title
ABD merkezli bir uzay teknolojisi şirketi olan Maxar tarafından yayınlanan görüntüler, Ukrayna`nın kasaba çevresindeki tarlalardaki siperlerinin Rus topçuları tarafından nasıl hedef alındığını gösteriyor.
Title
Soledar`daki başarı, Rusya`nın yaklaşık 10 km güneybatıdaki Ukrayna`nın Bakhmut kentine saldırısında yardımcı olabilir ve ona şehrin menzili içinde güvenli bir topçu pozisyonu sağlayabilir.
Title
Kasabada ayrıca, Ukrayna füzelerinden korunan, asker yerleştirmek ve ekipman depolamak için kullanılabilecek derin tuz madenleri var.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Soledar yıkımı uydu görüntülerine yansıdı
Ukrayna'nın doğusunda bir kasabanın kontrolü için savaşan Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmanın yol açtığı yıkım, yeni yayınlanan uydu görüntülerinde ortaya çıktı.

Rus hava indirme birliklerinin mevzilerde hakim yükseklikleri ele geçirdiğini, şehri kuzey ve güneyden abluka altına aldığını anlatan Konaşenkov, elektronik harp araçlarıyla Ukrayna’nın kontrol sistemini bastırdıklarını söyledi.

Konaşenkov, “Rus askeri birlikleri tarafından uygulanan faaliyetler kompleksi, saldırı müfrezelerinin Soledar'ı kurtarması için başarılı operasyonları sağladı. Yalnızca son 3 gün içinde Soledar şehri yakınlarında 700’den fazla Ukraynalı asker ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 300’den fazla silah etkisiz hale getirildi.” diye konuştu.

SOLEDAR STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Son aylarda Ukrayna ile Rus ordusu arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Soledar, Ukrayna’nın doğusunda Donetsk bölgesinde Bahmut şehrine bağlı bulunuyor.

Bahmut’un 10 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Soledar, Ukrayna ordusunun konuşlandığı Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk’e giden otoyollar ve demir yollarının kesiştiği noktada yer alıyor. Şehir, Sol ve Dokenskaya tren istasyonlarına 2 kilometre mesafede yer alıyor.

  • Şehrin ele geçirilmesiyle Bahmut, Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk şehirlerinin de Rus güçlerince alınmasının kolaylaşacağı ve Donetsk’in idari sınırlarına ulaşılacağı belirtiliyor.

Soledar, Orta ve Doğu Avrupa’da en büyük tuz madenciliği yapan şehir olması özelliğiyle ekonomik anlamda da bölgede önemli bir pozisyonda bulunuyor.

Ukrayna’nın yüzde 90 tuz ihtiyacını karşılayan şehrin kuzeybatı kesiminde yer alan tuz madenlerinin uzunluğu 200 kilometreyi geçiyor.

Rus ordusu Soledar'a girmeye çalışan Ukrayna birliklerine bomba yağdırdı
OYNAT 00:39
Rus ordusu Soledar'a girmeye çalışan Ukrayna birliklerine bomba yağdırdı
Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan maden şehri Soledar'da kontrolü ele geçirdi. Büyük tünellere sahip yer altı şehri olan Soledar'ın Rusya'nın eline geçmesi, kritik önem taşıyor.

"NEREDEYSE HİÇ YAŞAM BELİRTİSİ KALMADI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Soledar'da neredeyse hiç yaşam belirtisi kalmadığını ve kasabanın yerle bir olduğunu açıklamıştı.

Zelenski, "Soledar yakınlarındaki tüm arazi cesetlerle kaplı" demişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı: Soledar’ın büyük bölümü Rusya ve Wagner güçlerinin elinde
DÜNYA
İngiltere Savunma Bakanlığı: Soledar’ın büyük bölümü Rusya ve Wagner güçlerinin elinde
Fıkralara bile konu olmuştu

Fıkralara bile konu olmuştu

Bu isimler artık unutuldu.
Kayalıkların arasında saklı

Kayalıkların arasında saklı

Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.
Fatih Erbakan: Altılı masadan 28 Şubat kokuları geliyor

​Işığa son 100 metre kaldı.

İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçırmıştı: Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı
Gündem

İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçırmıştı: Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge'nin emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Gölge, terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ı, yaptığı eylemden habersiz 20 kişilik bir grupla 7 bin 500 lira karşılığında Bulgaristan'a götürdüğünü, gruptakilerin daha sonra Romanya'ya geçiş yaptıklarını, patlama sonrası kaçırılan teröristi Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'in yakalanıp tutuklandıktan sonra olayı anladığını iddia etti.
Milyonlarca kişinin beklediği haber: Askerlik hizmeti e-Devlet'te hizmete giriyor
Hayat

Milyonlarca kişinin beklediği haber: Askerlik hizmeti e-Devlet'te hizmete giriyor

Askerlik hizmeti tamamen dijital hale getiriliyor. Milyonlarca erkeği yakından ilgilendiren gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecekler. Bu ay ya da gelecek ay Savunma Bakanlığımızla birlikte bu hizmeti açmış olacağız." dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.