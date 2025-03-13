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Rusya Savunma Bakanlığı Suca'nın bölgesinin geri alındığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Suca'nın bölgesinin geri alındığını açıkladı

12:3413/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Savunma Bakanlığı Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca bölgesinin geri alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilgiye uğramaya devam ettiği belirtildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı Suca'nın bölgesinin geri alındığını açıkladı
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13 Mart, Perşembe

Rus "Kuzey" grubu askeri birliklerinin, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'yı geri aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Melovoy ve Podol yerleşim birimlerinin de kurtarıldığı aktarıldı. Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek Kursk bölgesinde bir komuta merkezini ziyaret etmiş, bölgedeki durum ile ilgili olarak Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing almıştı.

Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.






#Rusya
#Ukrayna
#Savaş

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