Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın terör eylemlerine karşı misilleme yaptık

Rusya’nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz’ın, geçtiğimiz 2 Mart’ta Ukraynalı sabotaj grubunun Ukrayna-Rusya sınırındaki köylere sızarak sivil bir araca saldırı düzenlediklerini açıklamasının ardından Rusya’dan yeni bir adım geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugün Ukrayna’ya düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna sabotaj grubunun eylemlerine karşı misilleme yaptıklarını belirten Konaşevkov, "Kiev rejimi tarafından 2 Mart’ta Bryansk bölgesinde düzenlenen terör eylemlerine karşılık olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri büyük bir misilleme yaptı. Uzun menzilli silahlar ve Kinzhal hipersonik füzeleri ile Ukrayna’nın askeri altyapısının kilit unsurları, savunma sanayi tesisleri ve bu noktalara enerji sağlayan tesisler vuruldu" dedi.

"Ukrayna saldırıları püskürtüldü"

Saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) konuşlandığı üslerin de imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, "Yabancı silahların sevkiyatı ve demiryolu taşımacılığında aksamalar oldu. Mühimmat üretim tesisleri ve askeri teçhizatın onarıldığı depolar hedef alındı" ifadelerini kullandı. Rus ordusunun, Ukrayna’nın doğusunda sürdürdüğü operasyonlara de değinen Konaşenkov, Ukrayna ordusuna büyük hasar verdiklerini ve kendilerine yönelik saldırıları da püskürttüklerini duyurdu. Konaşkenkov, 24 Şubat 2022’den beri Ukrayna ordusuna ait 399 uçak, 218 helikopter, 3 bin 366 İHA, 410 uçaksavar sistemi, 8 bin 241 tank ve diğer zırhlı araçlar, bin 55 çok namlulu roketatar, 4 bin 308 obüs ve havan topu ile 8 bin 816 adet askeri aracın imha edildiğini sözlerine ekledi.

Rusya, Ukrayna’yı vurdu

Rus güçleri Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülke genelindeki farklı noktalarda binaları ve enerji altyapılarını hedef aldı. Batıdaki Lviv bölgesinin Valisi Maksim Kozitskiy, Zolochivskyi bölgesindeki bir yerleşim bölgesine füze isabet etmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak da bölgedeki enerji altyapısı ve sanayi tesislerinin hedef alındığını, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, geçtiğimiz 2 Mart’ta Ukraynalı sabotaj grubunun Ukrayna-Rusya sınırındaki köylere sızdığını açıklamıştı. Bogomaz, sabotajcıların seyir halindeki sivil bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 yaşındaki bir çocuğun yaralandığını duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirerek saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyonun devam ettiğini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de olayın bir terör saldırısı olduğunu ifade ederek, “Silahlı kişiler sınır bölgesine sızdı ve sivillere ateş açtı. Aracın sivil olduğunu, araçta sivillerin, çocukların olduğunu bilerek ateş açtılar” demişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi de saldırıyı doğrularken, yerel basında sabotajcıların en az 6 kişiyi rehin alındığı belirtilmişti.

Ukrayna yalanlamıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya’nın iddialarını yalanlamıştı. Podolyak, “Rusya’daki Ukraynalı sabotaj grubu hakkında anlatılan hikaye, klasik kasıtlı bir provokasyon" demişti. Podolyak, Rusya’nın saldırılarını ve savaşın ardından artan yoksulluğu haklı çıkarmak için halkını korkutmak istediğini ifade etmişti.



