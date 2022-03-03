Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynaya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da toplam 1612 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirtti. Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynaya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi
Arşiv.

İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi.

Konaşenkov, "Rus askeri güçleri, Balakliya kentinin yanı sıra Vinogradnaya, Sartaka, Vodyanoe, Çistopolye, Novopoltavka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı." dedi.

''Askeri tesislerini imha etmeye devam ediyoruz''

Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerini imha etmeye devam ettiklerini belirten Konaşenkov, başkent Kiev'in Lysa Hora bölgesindeki bir teknolojik radyo televizyon merkezini vurduklarını aktardı.

Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 62 komuta ve iletişim merkezi, 39 'S-300' hava savunma sistemi, 'Buk M-1' ve 'Osa', 52 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 62 uçak, 606 tank ve zırhlı araç, 67 çok namlulu roketatar, 227 havan topçusu, 405 özel askeri araç ve 53 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bilgisini paylaştı.

İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
DÜNYA
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Rusya, Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu
DÜNYA
Rusya, Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu

Ukrayna işgaline Rusya halkından tepki
DÜNYA
Ukrayna işgaline Rusya halkından tepki
Her ay bin 500 TL hesaplara yatacak

Her ay bin 500 TL hesaplara yatacak

​Ödemeler başladı: Devletten binlerce kişiye maddi destek.
25 kat daha fazla

25 kat daha fazla

​Bitcoin ve altın karşılaştırıldı: Sanıldığı gibi değil...
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

​Hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yaptırım uyguladı?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek.

​Bahçeli: Tarihe yalancı şahitlik yaptırmaya çalışıyorlar

Her biri 75 ton

Her biri 75 ton

​Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilmek üzere yola çıktı.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 oranında arttı.

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.