Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

Savaşın ortasındaki Kiev’de dükkanlar korumasız olsa da yağma yaşanmıyor

Yeni Şafak, Rusya'nın kuşatmasındaki Ukrayna'dan bildirmeye devam ediyor. Başkent Kiev'de, dükkanların birçoğu günlerdir kapalı. Ancak buna rağmen market ve dükkanlarda, cam hariç koruma olmamasına rağmen yağmaların yaşanmaması dikkat çekiyor. Kiev'deki bir yer altı geçidini, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz görüntüledi.