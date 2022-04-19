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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynaya ait 2 Toçka-U taktik füzesi ele geçirildi
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 2 'Toçka-U' taktik füzesi ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait iki "Toçka-U" taktik füzesinin ele geçirildiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynaya ait 2 Toçka-U taktik füzesi ele geçirildi
Dünya

Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da 13 askeri unsurun yüksek hassasiyetli füzelerle gece vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Çervona Polyana ve Balakliya yerleşim birimleri bölgelerinde iki 'Toçka-U' taktik füze başlıkları deposu vuruldu. Petropillya ve Mala Komişuvaha yerleşim birimleri bölgelerinde de Ukrayna'ya ait iki 'Toçka-U' taktik füzesi ele geçirildi." dedi.

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Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 140 uçak, 487 insansız hava aracı, 252 hava savunma füze sisteminin yanı sıra 2 bin 353 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlulu roketatar, 1014 obüs ve havan topu ile 2 bin 208 özel askeri aracın imha edildiğini aktardı.

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Rusya'da Golovçino köyüne yönelik saldırı

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki Golovçino köyüne Ukrayna tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Olay yerine ulaştığını söyleyen Gladkov, saldırı esnasında 3 kişinin yaralandığını ve 30'dan fazla evin hasar gördüğünü belirtti.

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