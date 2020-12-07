Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İHA talimatı: En kısa sürede bitirin

Rusya Savunma Bakanlığı İHA sistemlerinin en kısa sürede hazırlanması için talimat verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı "Avcı" adı verilen saldırı İHA sistemlerinin en kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.

"Okhotnik" isimli İHA'ların Rus ordusuna teslimi belirlenen tarihe göre 2024 yılında başlayacaktı. İHA'ların geliştirilmesi için Rus uçak üretici şirket Sukhoi ile 2011 yılında anlaşma imzalanmıştı.

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ERMENİSTAN HEZİMETİ RUS MEDYASINDA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan sonra Rus savunma sistemleri ile desteklenen Ermenistan ordusunun uğradığı hezimet Rus medyasında da geniş yer bulmuştu.

Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA "güçsüzlüğü" çokça yer almıştı. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda da daha önce yayınladığı "Rusya SİHA savaşına hazır mı başlıklı" başlıklı haberine "hayır" cevabını vermişti.

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DÜNYA Rus medyası, SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır