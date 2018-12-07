Rusya sınırına takviye asker

Twitter hesabından açıklama yapan Poroşenko, "Saldırganın eylemlerine verilecek uygun yanıtın önemli bir unsuru, şahsım tarafımdan onaylanan devletin savunma güçlerinin kullanımına ilişkin stratejik plana uygun olarak birliklerin artırılmasıdır. Bu süreç kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri, savunma imkan ve kabiliyetlerimizin artırılması için sınır hattımızdaki tehlikeli bölgelere konuşlandırılıyor" dedi.