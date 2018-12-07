Dünya Rusya sınırına takviye asker
ASYA

Rusya sınırına takviye asker

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Rusya sınırındaki Ukraynalı birliklerin sayısını artırdıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Poroşenko, Twitter hesabından açıklama yaptı
Poroşenko, Twitter hesabından açıklama yaptı

Twitter hesabından açıklama yapan Poroşenko, "Saldırganın eylemlerine verilecek uygun yanıtın önemli bir unsuru, şahsım tarafımdan onaylanan devletin savunma güçlerinin kullanımına ilişkin stratejik plana uygun olarak birliklerin artırılmasıdır. Bu süreç kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri, savunma imkan ve kabiliyetlerimizin artırılması için sınır hattımızdaki tehlikeli bölgelere konuşlandırılıyor" dedi.

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