Rusya sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti

Rus ordusu, bugün saat 10.00'dan itibaren Ukrayna'da bir geçici ateşkes ilan ettiğini duyurarak Kiev'den ve çevrelediği diğer birkaç önemli Ukrayna kentinden insani koridorlar açmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kiev'in yanı sıra kuzey şehirleri Çernihiv ve Sumi ile doğudaki kilit şehirler Harkov ve Mariupol'dan koridorlar olacağını söyledi.

Rusya başlangıçta sadece Rusya ve Beyaz Rusya'ya koridorlar önermişti ve Ukrayna bunu “ahlaksızlık” olarak nitelendirerek reddetmişti.

Bununla birlikte, Rusya daha önce kendi ateşkesi ihlal etmiş, tahliye alanlarını bombalamıştı ve insanların Ukrayna içinde hareket etmesi için koridorların gerçekten kullanıma açılıp açılmayacağı belli değil.