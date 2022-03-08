Dünya Rusya sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
AVRUPA

Rusya sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti

Rusya, sivillerin tahliyesi için bugün 10.00’dan itibaren Ukrayna’nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusya sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
ARŞİV

Rus ordusu, bugün saat 10.00'dan itibaren Ukrayna'da bir geçici ateşkes ilan ettiğini duyurarak Kiev'den ve çevrelediği diğer birkaç önemli Ukrayna kentinden insani koridorlar açmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kiev'in yanı sıra kuzey şehirleri Çernihiv ve Sumi ile doğudaki kilit şehirler Harkov ve Mariupol'dan koridorlar olacağını söyledi.

Rusya başlangıçta sadece Rusya ve Beyaz Rusya'ya koridorlar önermişti ve Ukrayna bunu “ahlaksızlık” olarak nitelendirerek reddetmişti.

Bununla birlikte, Rusya daha önce kendi ateşkesi ihlal etmiş, tahliye alanlarını bombalamıştı ve insanların Ukrayna içinde hareket etmesi için koridorların gerçekten kullanıma açılıp açılmayacağı belli değil.

Dolabın gizlibölümünde yakalandı

Dolabın gizli
bölümünde yakalandı

​Şanlıurfa'daki operasyonda ilginç görüntü.
Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

​Beşiktaş iki kez yenik duruma düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı.
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Barış masası Antalya'da

Barış masası Antalya'da

​Rusya ve Ukrayna'nın üst düzey ilk teması.
Rusya'dan ateşkes kararı

Rusya'dan ateşkes kararı

​Ukrayna'daki 5 kentten sivillerin tahliyesi için yeni gelişme.
Kiev'deyim kimseden korkmuyorum

Kiev'deyim kimseden korkmuyorum

​Zelenskiy, ofisinden yaptığı canlı yayında Rusya'ya meydan okudu.
Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir BB kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor
Yabancı savaşçı akını

Yabancı savaşçı akını

​Lejyonerler Birliği'ne katılmak için başvuranların sayısı 20 bine ulaştı.
Putin ve Zelenskiy yüz yüze görüşsün

Putin ve Zelenskiy yüz yüze görüşsün

​Dmitro Kuleba: Putin hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, konuşalım.
Göç ve savaş gölgesinde kadınlar günü

Göç ve savaş gölgesinde kadınlar günü

​Bugün Dünya Kadınlar Günü... Ancak Ukraynalı kadınlar için en zor gün bugün.
Günlük satışın 10 katı yağ aldık

Günlük satışın 10 katı yağ aldık

​Asılsız söylenti marketlerdeki ayçiçeği yağı stoklarını eve taşıttı.
15 yıl sonra ilk ziyaret

15 yıl sonra ilk ziyaret

​İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yarın Türkiye'ye geliyor.
3. ateşkeste de tahliye yok

3. ateşkeste de tahliye yok

​Sivillerin çıkması için geçici ateşkes ilan edilen bölgede çatışmalar devam etti.
On birinci kavuşma

On birinci kavuşma

​​Yaren leylek bu yıl da sevenlerini mahcup etmedi.

Süper Lig'de 'Digitürk' devri kapandı

Süper Lig'de 'Digitürk' devri kapandı

​Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: "Ya Saran ya TRT"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.