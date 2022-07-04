Dünya Rusya son kaleyi aldı Luhansk bölgesi tamamen Rus kontrolünde
AVRUPA

Rusya son kaleyi aldı: Luhansk bölgesi tamamen Rus kontrolünde

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk’ı aldıklarını duyurdu. Şoygu’nun iddiası doğruysa geçen ay stratejik Severodonetsk’i ele geçiren Ruslar, Luhansk’ın tamamında kontrolü sağlamış oldu. Ukrayna ise Lısıçansk şehir merkezinde çatışmaların halen sürdüğünü açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya son kaleyi aldı: Luhansk bölgesi tamamen Rus kontrolünde
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminde 130 gün geride kalırken, Rus güçleri saldırılarını ülkenin doğusunda yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleriyle beraber Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde bulunan Lısıçansk’ın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Geçen ay Lısıçansk’ın ikiz kenti olarak adlandırılan stratejik Severodonetsk’te kontrolü sağlayan Rus kuvvetleri, Moskova’nın iddiası teyit edilirse, Luhansk bölgesinin tamamında egemenlik sağlamış olacak. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise çevre köylerin Rusların eline geçtiğini ancak şehir merkezinde çatışmaların sürdüğünü belirtiyor.

ŞİMDİ HEDEF DONETSK

Kremlin’in bu başarının ardından gözlerini Donetsk’e çevirmesi bekleniyor. Rus askerlerinin ayrılıkçı kuvvetlerle birlikte Donetsk bölgesinde yer alan Ukraynalıların kontrolündeki Sloviansk ve Kramatorsk’a ilerleyerek; Luhansk ve Donetsk’ten oluşan Donbas’ta kesin bir zafer için saldırılarını yoğunlaştıracağı belirtiliyor. Uzmanlar, savaşta özellikle son haftalarda ibrenin Rus tarafına döndüğüne işaret ediyor. Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de başarı elde edemeyince gözünü Donbas’a çevirmişti. Ayrıca Kremlin’in kuklası durumundaki Luhansk ve Donetsk’teki ayrılıkçı liderler, olası bir referandum ile Rusya’ya bağlanabileceklerini dile getiriyor.

Olena Kurilo
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Hayatını Ukraynalı göçmenlere adadı

Rusya'nın füze saldırısında yaralanan Olena Kurilo, savaşın sembolü olmuştu. Kurilo, Polonya'da üç ay süren tedavisinin ardından öğretmenliğe geri dönerek, Ukraynalı mülteciler için gönüllü sanat dersleri vermeye başladı.

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Rusya: Ukrayna operasyonu doğru yerde sonlandırılacak

Rusya, Ukrayna'da AVM'yi vurdu
OYNAT 00:21
Rusya, Ukrayna'da AVM'yi vurdu
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