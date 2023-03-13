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Dünya

Rusya Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını kabul etti

Rusya, 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin "Bundan sonraki duruşumuz, tarımsal ihracatımızın normalleşmesi konusunda sözde değil fiilen somut ilerleme kaydedilmesine bağlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

19:32 . 13/03/2023 Pazartesi
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Tahıl koridoru Anlaşması sonrası İstanbul Boğazı'ndan geçen tahıl yüklü gemi. (Arşiv)

Tahıl koridoru Anlaşması sonrası İstanbul Boğazı'ndan geçen tahıl yüklü gemi. (Arşiv)

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.


Verşinin, tartışmanın odak noktasının, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan "paket" anlaşmaların uygulanması olduğuna işaret ederek, bunların birbiriyle ilişkili 2 bölümden oluşan Ukrayna gıdalarının ve amonyak dahil olmak üzere gübreler için ham maddelerin ihracatına ilişkin "Karadeniz Girişimi" ile yerel tarımsal ihracatın normalleştirilmesine ilişkin Rusya-BM Mutabakat Zaptı olduğunu belirtti.


Kapsamlı ve samimi geçen bir görüşmede, Ukrayna ürünlerinin ticari ihracatının istikrarlı bir hızda yürütülerek Kiev'e önemli kazançlar getirmesine rağmen Rus tarım ihracatçıları üzerindeki kısıtlamaların hala yürürlükte olduğunun bir kez daha doğruladığını kaydeden Verşinin, Washington, Brüksel ve Londra tarafından açıklanan gıda ve gübreler için yaptırım muafiyetlerinin esasen etkin olmadığını ifade etti.


  • Verşinin, bu bağlamda Rusya'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önerilen İstanbul Anlaşmaları'nın paket niteliğini de dikkate alarak, 18 Mart'ta ikinci dönemi sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sadece 60 gün bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediğini bildirdi.

"Bundan sonraki duruşumuz, tarımsal ihracatımızın normalleşmesi konusunda sözde değil fiilen somut ilerleme kaydedilmesine bağlı olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Verşinin, banka ödemeleri, nakliye lojistiği, sigortaları, finansal faaliyetlerin çözülmesini ve Tolyatti-Odessa boru hattı üzerinden amonyak tedarikini içereceğini de belirtti.


Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı. Anlaşma, 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştı.



#Rusya
#Tahıl Koridoru
#Anlaşma
1 saat önce
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Rusya Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını kabul etti
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