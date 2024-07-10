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Dünya

Rusya: Tampon bölge oluşturmak zaman alacak

Rusya tarafından yapılan açıklamada, ordunun Ukrayna'nın Harkov sınırında tampon bölge oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ancak bunun zaman alacağı açıklandı.

16:04 - 10/07/2024 Çarşamba
IHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov bölgesi sınırını korumak için tampon bölge oluşturduğunu duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün yaptığı açıklamada, “Bu görevin gerçekleştirilmesi zaman alacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor” dedi.


Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, bugün yaptığı açıklamada Rus sınırındaki Shebekino kasabasına Ukrayna tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Gladkov, çok katlı bir binanın yanı sıra ticaret merkezi ve 20 aracın hasar gördüğünü bildirdi.

#Rusya
#Ukrayna
#Harkov
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