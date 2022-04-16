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Dünya Rusya tarafından Dniproya 2 füze saldırısı düzenledi
AVRUPA

Rusya tarafından Dnipro’ya 2 füze saldırısı düzenledi

Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, Rusya’nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya tarafından Dnipro’ya 2 füze saldırısı düzenledi
Reznichenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında vurulan fabrikaya ait fotoğraflar da ekleyerek yıkımı gözler önüne serdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko’dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya’nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini bildiren Reznichenko, "Boş olan bir kümes hayvanı fabrikasını tamamen yok ettiler. Fabrikada hiç kimse bulunmuyordu" dedi.

Reznichenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında vurulan fabrikaya ait fotoğraflar da ekleyerek yıkımı gözler önüne serdi. Vali Reznichenko ayrıca, stratejik öneme sahip bir noktanın daha Rusya tarafından hedef alındığını sözlerine ekledi.

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