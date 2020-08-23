Rusya: Türkiye'ye ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzaladık Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2020, 14:05 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2020, 14:12 Diğer