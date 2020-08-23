Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Rusya Türkiyeye ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzaladık
AVRUPA

Rusya: Türkiye'ye ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzaladık

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
S-400 hava savunma sistemi geçen yıl Türkiye'ye gelmişti.
S-400 hava savunma sistemi geçen yıl Türkiye'ye gelmişti.

Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” dedi.

Sputnik Türkçe'nin Rus Interfax haber ajansından aktardığı haberine göre, Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov yeni S-400 anlaşmasının gelecek yıl içerisinde imzalanabileceğini ifade etti.

  • Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.

Rusya'dan S-400 açıklaması: İkinci parti S-400’lerin teslimatı için Türkiye’nin son kararını bekliyoruz
EKONOMİ
Rusya'dan S-400 açıklaması: İkinci parti S-400’lerin teslimatı için Türkiye’nin son kararını bekliyoruz

S-400'lerin radar testi başladı
OYNAT 00:00
S-400'lerin radar testi başladı
Ankara önemli bir teste ev sahipliği yapıyor, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'ler test edilecek.


Abone Ol Google News
Rusyadan S-400 iddiası

Rusya'dan S-400 iddiası

​"Türkiye'ye yeni sevkiyat için anlaşma imzaladık"
Yağma yaparken yakalandılar

Yağma yaparken yakalandılar

​Giresun'da büyük felaketin ardından insanlık ölmüş dedirten olay.
Tıklım tıklım!

Tıklım tıklım!

​İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık korkuttu.
Erdoğan'dan Giresun talimatı

Erdoğan'dan Giresun talimatı

​Devletin tüm imkanları seferber edilecek.
Şehrin silüeti değişti

Şehrin silüeti değişti

​Bakan Pakdemirli: İlk defa böyle bir afet görüyorum.
HES kodu olmayan giremiyor

HES kodu olmayan giremiyor

​Bolu tabiat parkında sıkı tedbirler sürüyor.
İhtiyaç sahiplerine 90 milyon TL

İhtiyaç sahiplerine 90 milyon TL

​Ağustos ayı ödemeleri yarın başlıyor.
Karadeniz çamur denize döndü

Karadeniz çamur denize döndü

​Akıntı suları sahilin rengini değiştirdi.
Götze müjdesi

Götze müjdesi

​​Yıldız oyuncu Galatasaray'a sıcak bakıyor.
Afrika'daki Osmanlı mirası: Kuloğlu

Afrika'daki Osmanlı mirası: Kuloğlu

​Libya'da nüfusları 1 milyonu aşıyor.
Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor.
Kabus dolu geceyi anlattı

Kabus dolu geceyi anlattı

​"Helikoptere sabaha kadar 'bizi kurtar' diye bağırdık"
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​​Leicester'ın stoper ikilisi Çağlar - Ozan mı oluyor?
4 ilde sel tehlikesi

4 ilde sel tehlikesi

​Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı.
Döküntü<br> belirti olabilir

Döküntü
belirti olabilir

​Prof. Dr. Oğuztürk'ten koronavirüs uyarısı.

Bakan Soylu: Bir asker ve iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı.
Yine skandal görüntüler

Yine skandal görüntüler

​Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.