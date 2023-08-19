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Rusya: Ukrayna Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bakanlıktan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklamada, "19 Ağustos gecesi, Kiev rejimi saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım'a terör saldırısı girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.

09:14 . 19/08/2023 Cumartesi
AA
Ukrayna Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu

Bakanlıktan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklamada, "19 Ağustos gecesi, Kiev rejimi saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım'a terör saldırısı girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiği belirtilen açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı kaydedildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.



#Kırım
#Rusya
#Ukrayna
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