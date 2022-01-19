Rusya-Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor: Tanklar ve füzeler konuşlandı

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim yükselmeye devam ediyor. ABD'li bir yetkili CNN'e verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın bir grup ajanı doğu Ukrayna'da bir sahte bayrak operasyonu yürütmek üzere önceden konumlandırdığını gösteren bilgilere sahip olduğunu söyledi. Yetkili, Rusya'nın sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanma konusunda kişileri eğittiğine dair kanıtlara sahip olduğunu da ekledi.

2014'TEKİ OYUN YENİDEN HAZIRLANIYOR

Pentagon basın sekreteri John Kirby de, Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın "bir grup ajanı Ukrayna'da Rusça konuşan insanlara saldırı gibi görünecek şekilde tasarlanmış bir operasyon" yürütmesi için "önceden konumlandırdığına" dair güvenilir bilgilere sahip olduğunu söyledi.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Ukrayna’da küresel hesaplaşma

Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan da Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İstihbarat ekibimiz, Rusya'nın bir işgal bahanesi için temelleri hazırladığına dair, bilgiler keşfetti. Bu oyunun kitabını 2014'te gördük. Bu oyunu yeniden hazırlıyorlar" dedi.

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TAHLİYE BAŞLADI

Öte yandan New York Times'ın haberine göre, Rusya Ukrayna Büyükelçiliği'ndeki çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 18 kişiyi tahliye etti.

Gazetenin haberine göre önümüzdeki günlerde de 30 kişinin daha Moskova'ya tahliye işlemlerinin sürmesi bekleniyor.

ZELENSKİY'DEN YAPTIRIM ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın "geçici olarak işgal altındaki topraklarında" halka pasaport vermeye devam ederek Rus vatandaşlarını koruma kisvesi altında gerginliği arttırmak için bahane aradığını belirtti.

Ukrayna'nın sınırlarındaki güvenlik durumuna ilişkin delegasyona bilgi veren Zelenskiy, Rusya'ya karşı önleyici bir yaptırım paketi hazırlamanın gerekliliğine dikkati çekti.

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KİEV’İN KAPISINDA TATBİKAT

Rus ordusu bu haritaları doğrulayacak şekilde Belarus ordusu ile “Birleşik Güç” tatbikatı yapılacağını belirtti. 9-20 Şubat arasında Belarus’un Ukrayna sınırına yakın bölgelerinde gerçekleştirileceği belirtilen tatbikat için Rus topçu birlikleri ile zırhlı araçlarının demiryoluyla sevk edildiği görüntüler servis edildi.

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Ukrayna’nın başkenti Kiev, Belarus sınırına oldukça yakın mesafede bulunuyor. Rus askerlerinin Belarus’ta kalıcı olması halinde Ukrayna kuzey ve doğusundan çevrelenmiş olacak.

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İNGİLTERE TANKSAVAR GÖNDERDİ

Rusya’nın tatbikat hareketliliğine cevap ise İngiltere’den geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, önceki gün parlamentoda yaptığı konuşmada silahların dün Ukrayna’ya ulaştığını ayrıca eğitim için az sayıda İngiliz personelin kısa süreliğine gönderildiğini ifade ederek, “Ukrayna’ya hafif tank savar savunma silah sistemi sevk etme kararı aldık” dedi. İngiltere geçtiğimiz aylarda da Polonya’nın Belarus sınırına az sayıda özel kuvvet askeri göndermişti.

KANADA’DAN ÖZEL HAREKAT ASKERİ

Bir başka NATO üyesi ülke Kanada da, ülke basınında yer alan habere göre Ukrayna’ya az sayıda özel harekat askeri gönderdi. Kanadalı yayın kuruluşu Global News’da yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde, Ukrayna’ya olası bir Rus saldırısı halinde nasıl yardım edileceğini tespit etmek üzere az sayıda askeri ülkeye gönderildiği ifade edildi.

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SIĞINAKLARI YENİLEMEYE BAŞLADI

Öte yandan Ukrayna, olası bir Rusya saldırısı ve işgaline hazırlık yapabilmek için başkent Kiev’de, Sovyet Rusya döneminden kalma ve nükleer saldırılara bile dayanıklı sığınaklarını yenilemeye başladı.