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Dünya

Rusya: Ukrayna Moskova bölgesine İHA saldırısı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Moskova bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

10:18 . 4/07/2023 Salı
AA
Vnukovo Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri alındı.

Vnukovo Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu sabah, Kiev rejiminin 5 İHA ile Moskova bölgesi ve Novaya (Yeni) Moskova’da bulunan hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi" ifadelerine yer verildi.


İHA'lardan 4'ünün Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği, 1'inin de elektronik araçlarla engellendiği ve bölgeye düştüğü kaydedilen açıklamada, olayda yıkım ve yaralıların olmadığı belirtildi.


Vnukovo Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri alındı


Diğer yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA saldırısı girişimi nedeniyle başkent Moskova’daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik tedbirlerinin alındığını bildirdi.


Havalimanına iniş yapan seferlerin bir kısmının diğer havalimanlarına yönlendirildiğini aktaran Sobyanin, yerel saatle 08.00 itibarıyla havalimanının normal çalışma koşullarına döndüğünü kaydetti.



#Moskova
#Rusya
#Savaş
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