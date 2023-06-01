Dünya

Rusya: Ukrayna ordusu Belgorod'a saldırdı

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusu tarafından bölgeye çok namlulu roketatar sistemleri aracılığıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Gladkov, ''Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, şehrin merkezini ve etrafını 'Grad' çok namlulu roketatar sistemiyle vurdu. Saldırıda 5 kişi yaralandı'' ifadelerini kullandı.

15:06 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Saldırılar nedeniyle, bölgede geçici tahliye merkezi kurulmuştu.

Saldırılar nedeniyle, bölgede geçici tahliye merkezi kurulmuştu.

Gladkov, Telegram kanalından, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Durumun "kötüleştiğini" söyleyen Vali Gladkov, "Şebekino kentinde gece gergin geçti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, şehrin merkezini ve etrafını 'Grad' çok namlulu roketatar sistemiyle vurdu. Saldırıda 5 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonucu bazı idari yapılarla binaların hasar gördüğünü aktaran Gladkov, sivillerin kentten tahliye edilmesine ilişkin sürecin devam ettiğini bildirdi.



Belgorod bölgesine saldırılar


Rusya'nın Belgorod bölgesine yönelik zaman zaman topçular ve İHA'larla saldırı düzenleniyor.

Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini dün belirtmişti.

Geçen hafta da Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun bölgeye girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.

Saldırılar nedeniyle, bölgede geçici tahliye merkezi kurulmuştu.



#Belgorod
#Gladkov
#Rusya
#saldırı
#Ukrayna
37 dakika önce
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