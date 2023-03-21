Rusya: Ukrayna ordusu Drujba petrol hattına İHA ile saldırı düzenledi

Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya'nın Bryansk bölgesinde bulunan Drujba hattındaki Novozıbkov yağ pompalama istasyonuna İHA ile saldırı düzenlediğini, saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Olay yerinde acil servis personelinin çalıştığını aktaran Bogomaz, bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla elektriğin geçici olarak kesildiğini ifade etti.