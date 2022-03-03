Dünya Kiev büyük direnişe hazırlanıyor Ruslar tüm gücüyle saldıracak
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Kiev büyük direnişe hazırlanıyor: Ruslar tüm gücüyle saldıracak

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Harkov, Herson, Çernihiv ve Mariupol kentlerine saldırılar tüm yoğunluğuyla devam ederken iki taraftan da yüksek sayıda kayıplar açıklanıyor. Başkent Kiev ise Rus ordusuna karşı büyük savunmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya Ukrayna savaşı: Ruslar tüm gücüyle saldırıcak, Kievde büyük direniş, Rusya Kievi ele geçirdi mi?
Kiev direnişe hazırlanıyor.

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Harkov, Herson, Çernihiv ve Mariupol kentlerine saldırılar tüm yoğunluğuyla devam ederken iki taraftan da yüksek sayıda kayıplar açıklanıyor. Başkent Kiev ise Rus ordusuna karşı büyük savunmaya hazırlanıyor.

KİEV HAZIRLANIYOR!

Başkent Kiev ise kapısındaki düşmana hazırlanıyor. Bu amaçla sokaklarda daha çok silahlı sivil yer alırken, barikatlar ve siperler oluşturuldu. Kiev Belediye başkanı Vitali Kliçko, “Düşman güçleri daha da yaklaşıyor” dedi ve çatışmaların artık başkentin eteklerinde görüldüğünü söyledi. Kliçko, halkı evlerinde kalmaya ve şehri savunmaya hazırlanmaya çağırdı. Kiev’e kuzeyden ilerleyen 65 km uzunluğundaki Rus zırhlı araç konvoyuna karşı ise başkente bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Kliçko, Çarşamba günü çok sayıda tahrip edilmiş Rus aracının görüntülendiği Kiev'in eteklerindeki Bucha ve Hostomel kentlerinde çatışmaların devam ettiğini söyledi. Tüm kritik altyapının çalıştığını ve insani yardımların dağıtıldığını söyleyerek şehirdeki insanlara 'dayanıklılığı kaybetmemeleri' çağrısında bulundu.

KİEV'İ SAVUNACAĞIZ

Kliçko "Güvenlik nedeniyle herkesten gereksiz yere dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. 'Düşman başkente yakın güç topluyor... Hazırlıyoruz ve Kiev'i savunacağız!'" ifadelerini kullandı.

Dün gece Kiev’de büyük bir patlama meydana geldi. Rusya’nın tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıklayan Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, “Kiev’i dondurmak istiyorlar” dedi.

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