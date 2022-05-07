Dünya Rusyadan füze denemesi Putinden ABD ve Japonyaya gözdağı
AVRUPA

Rusya'dan füze denemesi: Putin'den ABD ve Japonya'ya gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Moskova'nın adımı Japonya ve ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.

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Rusya-Ukrayna savaşı son durum: ​Rusyadan füze denemesi: Putinden ABD ve Japonyaya gözdağı
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Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından Rusya-Japonya ilişkileri gergin bir döneme girerken, Moskova'dan bölgede gerilimi arttıracak bir hamle geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir denizaltı savunma füzesi sisteminin son versiyonunun Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Rusya'nın Pasifik Filosundaki Korvet tipi bir savaş gemisinden "Otvet" sistemiyle fırlatılan füzenin belirlenen su altı hedefini isabetli şekilde vurduğu kaydedildi. Moskova'nın adımı, Japonya ve Pasifik bölgesindeki en büyük müttefiki olan Washington'a gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore Japonya'ya doğru 'şüpheli' bir füze fırlattı
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Güney Koreli yetkililerden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarına fırlatılan füzenin ne kadar uzaklığa ateşlendiği ve ne tür bir füze olduğu belirtilmedi.
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Japonya Savunma Bakanlığı da ateşlenen füzenin balistik olabileceğine dair bir açıklama yaptı.
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Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 15. kez füze denemesi yapmış oldu.
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin 14'üncü balistik füze denemesini yaptığını duyurmuştu.
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Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
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Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi.
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Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu.
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.
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Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 15. kez füze denemesi yapmış oldu.
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Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 15. kez füze denemesi yapmış oldu.
Kuzey Kore Japonya'ya doğru 'şüpheli' bir füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne "şüpheli" bir füze fırlattığını belirtti. Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 15. kez füze denemesi yapmış oldu.

Düşman denizaltıları yok etmek için geliştirildi

Düşman denizaltıları yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi "Otvet"in, "91R1 Kalibr" füze sistemi baz alınarak geliştirildiği biliniyor. Korvet, firkateyn ve diğer tipteki savaş gemilerine kurulabilen sistem aracılığıyla çeşitli füze türlerinin ateşlenebildiği belirtiliyor. 50 kilometreye kadar atış menzilli bulunan "Otvet" sistemi ile fırlatılan füzeler denizin 800 metre altında bulunan hedefleri vurabiliyor.

ABD ile Rusya arasında gerilimi artıracak iddia: Moskova'nın batırılmasına yardımcı oldular
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Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
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NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.
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Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.
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Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.
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Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.
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ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.
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510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.
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ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.
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ABD ile Rusya arasında gerilimi artıracak iddia: Moskova'nın batırılmasına yardımcı oldular
Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu merak konusu iken ortaya yeni bir iddia atıldı. ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu öne sürüldü.

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