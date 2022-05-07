Rusya'dan füze denemesi: Putin'den ABD ve Japonya'ya gözdağı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber uygulanan yaptırımların ardından Rusya-Japonya ilişkileri de gerilimli bir döneme girdi. Moskova, son hamlesiyle bu gerilimi daha da tırmandırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, denizaltı savunma füzesi sisteminin son versiyonunu Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test etti.

Rusya'nın Pasifik Filosundaki Korvet tipi bir savaş gemisinden "Otvet" sistemiyle fırlatılan füzenin belirlenen su altı hedefini isabetli şekilde vurduğu kaydedildi. Moskova'nın adımı, Japonya ve Pasifik bölgesindeki en büyük müttefiki olan Washington'a gözdağı olarak yorumlandı.

FOTOĞRAF 20 Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Geçen hafta Rusya lideri Putin'in savaş açıklamaları tüm dünyada endişe yaratırken ABD ve Batı istihbarat kaynakları Rusya'nın Ukrayna'ya 'resmen savaş' ilan edebileceğini ifade ediyor. Nitekim Rusya, Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili 'savaş' kelimesini kullanmıyor ve yapılanın 'özel bir askeri operasyon' olduğunu ifade ediyor. 9 MAYIS'A İŞARET<br><br>Analistler ise 'resmen savaş' ilanı için 9 Mayıs tarihine işaret ediyor. Bunun nedeni ise 9 Mayıs'ın Rusya için bir öneminin olması. ZAFER GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR<br><br>Rusya'da 9 Mayıs tarihi 'Zafer Günü' olarak biliniyor ve 1945 yılında Nazilerin yenilmesi kutlanıyor. Bu milli bayramda Moskova'da askeri geçit töreni düzenleniyor ve Rus liderler geleneksel olarak Kızıl Meydan'da bulunuyor. 'ÖZEL ASKERİ OPERASYON'<br><br>Bu nedenle de ABD ve Batı istihbaratı Rusya lideri Vladimir Putin'in böyle bir günün sembolik önemini kullanacağını düşünüyor. Nitekim Ukrayna'ya yönelik 'özel askeri operasyon' da Anavatan Savunucusu Günü'nün ertesi günü başlamıştı. PUTİN İÇİN ZOR BİR KARAR<br><br>Analistler ise Rusya için bunun zor bir karar olduğunu söylüyor. Bu nedenle de uzmanlara göre Rusya lideri Putin eğer savaş başlatmazsa önünde birkaç seçenek var. 1. SENARYO<br><br>Bunlardan biri Rusya'ya yönelik direkt bir saldırı tehdidiyle alakalı. Eğer Rusya'ya yönelik askeri bir silahlı çatışma patlak verirse seferberlik yasası ilan edilebilir. Bu şekilde Rusya hükümeti birlikler toplamanın yanı sıra ülke ekonomisini de savaşa göre düzenleyebilecek. BİR KESİNLİK YOK<br><br>Uzmanlara göre bu durum olası çünkü resmi olmayan rakamlara göre Rus kuvvetleri savaşın başlangıcından bu yana en azn 15 bin asker kaybetti ve takviye desteğe ihtiyaç var. Yine de Putin'in 'hükümet için risk teşkil ettiğini' söylemesi nedeniyle bu durumun herhangi bir kesinliği yok. HALKIN TEPKİSİ NE OLUR?<br><br>Bunun yanı sıra Rusya'da tam kapsamlı seferberliğe karşı çıkanların da olacağının altı çizildi. Analisitler, Putin'in evindeki desteğin azalmasını istemediğini dile getiriyor. Savaşın getireceği kısıtlamaların halkın tepkisine neden olması muhtemel. 2. SENARYO<br><br>Masadaki başka bir senaryo ise Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk topraklarını ilhak etmek. Bunu yaparken güneydeki Odessa için baskı yapılacağından ve savaşın yakıp yıktığı Mariupol kentinde de tam kontrol sağlanacağından bahsediliyor. 3. SENARYO<br><br>3. senaryoda ise Rusya'nın güneydoğu kenti Herson'da bir 'halk cumhuriyeti' ilanı var. Uzmanlar, böylelikle Putin'in Ukrayna'ya karşı 'zafer kazandık' diyebileceğini ifade ediyor. Rusya'nın masada 3 senaryosu var Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya lideri Putin'in savaş açıklamaları gündeme otururken, Ukrayna'daki eylemlerini 'askeri operasyon' olarak değerlendiren Rusya'nın 'büyük bir savaş ilanı verip vermeyeceği merak konusu oldu. CNN'de yer alan bir analizde Rusya'nın sonraki adımları tartışıldı ve uzmanlar Rusya'nın olası 3 senaryosundan bahsetti.

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Düşman denizaltıları yok etmek için kullanıldı

Düşman denizaltıları yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi "Otvet"in, "91R1 Kalibr" füze sistemi baz alınarak geliştirildiği biliniyor. Korvet, firkateyn ve diğer tipteki savaş gemilerine kurulabilen sistem aracılığıyla çeşitli füze türlerinin ateşlenebildiği belirtiliyor. 50 kilometreye kadar atış menzilli bulunan "Otvet" sistemi ile fırlatılan füzeler denizin 800 metre altında bulunan hedefleri vurabiliyor.

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