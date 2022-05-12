Ukrayna ordusu Rus T-90 tankını imha etti

Rus ordusunun saldırıları devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, imha ettiğini belirttiği bir Rus T-90 tankının görüntülerini yayınladı.
"Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı imha edildi"
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından ise konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"Ülkenin güneyinde Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı havadan hedef alınarak imha edildi." denildi.
Tankın 2.5-3.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.
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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın en stratejik noktalarından bir olan Mariupol şehri bir süre önce Rus güçlerinin kontrolüne geçti. <br><br>Savaşın 78’inci gününde kentte hâlâ Ukraynalı savaşçıların elinde kalan son kısımsa Azovstal çelik fabrikası.<br><br>
Azovstal'da direnen Ukrayna'nın Azak alayı, Telegram mesajlaşma uygulamasında son 24 saat içinde 34 Rus uçağının, sekiz sorti de dahil olmak üzere, tesisin üzerinde uçtuğunu söyledi. <br><br>Tesisteki askerler Rus donanmasının ve tanklarının, topçu ateşinin ve roketlerin ateşi altında kaldığını söyledi.<br><br>
Rusya, 2014 yılında ele geçirdiği Kırım'dan başka bir kara koridoru açmak için Mariupol'un tam kontrolünü sağlamaya çalışırken, son günlerde birçok sivil tesisten tahliye edildi.<br><br>
\"KOŞULLAR KÖTÜLEŞİYOR\"<br><br>Öte yandan Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, AFP'ye verdiği demeçte, yaklaşık bin askerin Azovstal çelik fabrikalarında mahsur kaldığını, koşullarının da giderek kötüleştiğini söyledi.<br><br>İnsan hakları örgütleri ve aktivistler, çevrimiçi bir dilekçe hazırlayarak Birleşmiş Milletler'i, kalan tüm askerleri tahliye etmeye çağırdı. Dilekçe bugüne kadar bir milyondan fazla imza topladı.<br>
FOTOĞRAFLAR İLK OLARAK TELEGRAM'DAN PAYLAŞILDI<br><br>Azak Alayı'nın Telegram kanalında yayınlanan bir dizi fotoğraf, kuşatma altındaki Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasının altında saklanan yaralı Ukraynalı askerlerin içinde bulunduğu sefil koşulları gün yüzüne çıkardı.<br><br>Paylaşılan fotoğraflarda fabrikanın içinde, askerlerin bulunduğu yerin bir sahra hastanesine dönüştürüldüğü ve gönüllülerin askerlerin tedavisine yardımcı olduğu görülüyor. Ancak değil tesiste, Mariupol şehrinin tamamında temiz su, ilaç ve gıda bulabilmek oldukça zor hale geldi.<br><br><br><br>
Gönüllüler aldıkları yaralar yüzünden acı çeken askerlere ağrı kesiciler veriyor ve şayet şanslılarsa açık yaralarının mikrop kapıp enfeksiyona yol açmaması için antibiyotik bulabiliyorlar...<br><br>Fotoğraflara yansıyan korkunç gerçekse fabrikada bulunan birçok Ukraynalı askerin kol ya da bacaklarını kaybettiğini gösteriyor. <br><br>Uzuvları patlamalar sonucu ya da mayınlar yüzünden kopan askerler ilkel koşullarda koltuk değneklerine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor.
Ukrayna ilk kez paylaştı: Azovstal'dan akılalmaz görüntüler! Çoğu uzuvlarını kaybetti
Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikası haftalardır dünya gündeminin üst sıralarında... Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.
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