Dünya Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umudu doğdu 15 maddede önemli ilerleme
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Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umudu doğdu: 15 maddede önemli ilerleme

Rusya-Ukrayna savaşı cephede devam ederken ateşkes umudu da doğdu. Zelenski, Facebook videosunda Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü ifade etti. Kremlin Ukrayna’ya, İsveç veya Avusturya gibi tarafsızlık karşılığında çekilmeyi teklif etti. Tarafların 15 maddelik barış anlaşmasında da önemli ilerleme kaydettikleri iddia ediliyor.

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Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umudu doğdu: 15 maddede önemli ilerleme
Volodimir Zelenski

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde, ağır kayıplar veren taraflardan barışın tesis edilmesi adına peş peşe umut veren açıklamalar geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Facebook’tan yayınladığı son videosunda Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin ‘daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü, ancak halen zamana ihtiyaç duyulduğunu’ vurguladı. Kremlin’den yapılan açıklamada ise Ukrayna için İsveç ve Avusturya modeli tarafsızlık önerildi. Öneriye kapıyı kapatmayan Ukrayna tarafı, önce somut güvenlik garantilerinin konuşulması gerektiğine işaret etti. Zelenski, “Barış müzakereleri, Ukrayna için gerçek güvenlik garantileri ile yapılmalı” dedi.

Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov

KREMLİN’DEN YENİ ÖNERİ

  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da İsveç veya Avusturya gibi askerden arındırılmış tarafsız bir devlet oluşturulması fikrine sıcak baktıklarını belirtti. Peskov, Ukrayna’nın Avusturya veya İsveç gibi askerden arındırılmış bir ülkeye dönüştürülmesinin “uzlaşma” olarak kabul edilebileceğini söyleyerek, “Şu anda gerçekten tartışılan ve gerçek bir uzlaşma olarak görülebilecek seçenek bu” ifadelerini kullandı.

SOMUT GÜVENLİK GARANTİSİ TALEBİ

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak, gelecekteki bir saldırı durumunda Ukrayna’ya koruma sağlayacak yasal olarak bağlayıcı bir güvenlik garantisi modelinin müzakerelerde görüşüldüğünü belirtti. Görüşmelerin Kiev ve Moskova heyetleri arasında istişareler halinde ilerlediğini belirten Mıhaylo Podolyak, “Güvenlik garantisi modeli (Rusya ile) pazarlık masasında. Bu ne anlama geliyor? Ukrayna’yı hedef alacak saldırıları aktif olarak önlemek için net, hukuki yükümlülükler üstlenen bir dizi garantör ülkenin katılımıyla yapılan açık bir anlaşma” ifadelerini kullandı.

UZLAŞMA MESAJI

  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna ile müzakerelere yönelik ‘uzlaşma için umut var’ açıklamasını yaptı. Rus Bakan, “Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek” ifadesini kullandı. Lavrov aynı zamanda “Ukrayna’nın Rusya’yı tehdit edebilecek silahlara sahip olmasına izin verilemez” fikrinin de bir kez daha altını çizdi. Lavov, bu problemlerin dışında ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk’ta yaşayanların güvenliğinin de garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

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