Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme: Bir şehir daha Rusların kontrolüne geçti

Amerikan medyasına yansıyan bilgilere bakılacak olur ise Biden Yönetimi Ukrayna’daki savaşın “ Kore Yarımadası ”ndaki duruma benzer şekilde yıllarca hatta on yıllarca sürebilecek donmuş bir çatışmaya dönüşmesi için hazırlık yapıyor. Kore’nin “ Kuzey ” ve “ Güney ” olarak ikiye bölündüğü “ iç savaş ” 1950’de başlamış ve 1953’te imzalanan ateşkesle sonuçlanmıştı. Aradan 70 yıl geçmesine rağmen savaşı nihaî olarak bitirecek bir anlaşma gerçeklemiş değil. Ukrayna için öngörülen “ Kore Modeli ” aslında