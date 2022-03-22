Dünya BM Genel Sekreteri Guterres Barış masasına geçmek için daha kaç hayat kaybedilmeli?
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres: Barış masasına geçmek için daha kaç hayat kaybedilmeli?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın "kazanılamayacağını" belirtti. Ayrıca Genel Sekreter, "Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Rusya Ukrayna savaşında son durum? BM Genel Sekreteri Guterres açıklama yaptı.
BM Genel Sekreteri Guterres: Rusya'nın savaşı kazanılamaz.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri korkunç acı ve yıkım yaşandığını, sivillere "sistematik bombardımanlarla terör saçıldığını" söyledi.

"Mariupol düşse bile Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev ele geçirilemez." diyen Guterres, "Bu savaş kazanılamaz. Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?" ifadesini kullandı.

Savaşı sürdürmenin ahlaki olarak kabul edilemeyeceğine, siyasi olarak savunulamayacağına ve askeri anlamda "saçmalık" olduğuna dikkati çeken Guterres "Savaşı durdurma ve barışa bir şans verme zamanı. Bu korkunç, saçma savaş son bulmalı." dedi.

Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
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Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi.
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Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi.
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Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü.
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Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Ukrayna'da umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor: C ve D planları gerçekten korkunç
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Amerikalı yetkililer, \"Rusya, B Planı'na geçiyor\" diyerek Moskova'nın nasıl hamleler yapabileceğini anlattı.
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ABD ve müttefiklerine göre Moskova, Kiev'in alınmasının yalnızca günler sürmesini ve hızlıca Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin yerine Rusya yanlısı birisinin getirilmesini bekliyordu.
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Üç haftalık savaş sonunda bu hedefler gerçekleşmeyince de Rusya lideri Putin taktik değiştirdi.
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Biden yönetimindeki üst düzey yetkililerden görüş aldığını bildiren gazete, Putin yönetiminin sahadaki kilit noktaları ele geçirerek Kiev yönetimini Rusya'yla Batı arasında tarafsız kalma taahhüdünü vermeye zorladığını bildirdi.
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Biden yönetiminin şimdiki değerlendirmesine göre, Moskova Kırım ve Donbas bölgelerinin Rus toprakları olduğunu Kiev'e kabullendirmek ve bu bölgelerin Rusya topraklarıyla bağlantısını güçlendirmek için hamlelerini devam ettirecek.
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Mariupol kentinin de Rusya'nın Kırım'a karadan bağlanan bir koridor kurmak için kuşatıldığı bildirildi. Askeri baskı da sürdürülerek Ukrayna kentleri bombardımanlarla hedef alınacak.
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Amerikalı yetkililer, tüm bunlar işe yaramazsa Moskova'nın sahada tuttuğu toprakları bırakmayarak çatışmayı sürdüreceğini belirtti.
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İsmi açıklanmayan bu yöneticilerden biri, \"Askeri değerlendirmelerimize göre kuşatma taktiklerine dönüyorlar\" dedi.
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Bu da, Moskova'nın talepleri karşılanmadığı takdirde savaşın aylar boyunca sürebileceği anlamına geliyor.
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Amerikalı yetkililer, Rus birliklerinin daha fazla başarı elde etmesi halinde Moskova'nın hedef büyütebileceğini belirtirken, başkent Kiev'in layıkıyla kuşatılarak alınmasının pek de kolay olmadığını da vurguladı.
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Bazı uzmanlarsa savaş sahasına çok fazla odaklanarak yapılan analizlerin sıkıntılı olabileceğine işaret etti. ABD'nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried, Putin hakkında şu ifadeleri kullandı:
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\"Amacı hiç değişmedi, değişen şey taktikleri. Ukrayna hükümetinin kellesini hızlıca alma düşüncesi işe yaramadı. Şimdi yalnızca direndikleri ve bu ortadan kaldırılması gerektiği için onları topa tutuyor. Bu Stalinvari...\"
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New York Times gazetesinin ünlü köşe yazarlarından Thomas L. Friedman da bugünkü yazısına \"Şimdi Putin'in B Planı, Biden ve Zelenski'nin A Planı'na karşı\" başlığını attı.
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Kremlin'de herhangi bir gizli kaynağının olmadığını ve Putin'in Ortadoğu'da sürdürdüğü eylemlerden hareketle konuştuğunu söyleyen Friedman, D Planı'nın nükleer ya da kimyasal saldırı olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
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\"Biden ve Zelenskiy'nin zafere ulaşmasını umalım çünkü Putin'in muhtemel C Planı gerçekten korkunç, D Planı'nın ne olacağını yazmaya bile korkuyorum. B Planı, Rus Ordusu'nun Ukraynalı sivillere, apartmanlara, hastanelere, iş yerlerine ve hatta sığınaklara saldırması ki bunların hepsi son birkaç haftada yaşandı. Amaç, Ukraynalıları evlerinden kaçmaya teşvik edip Ukrayna içinde ve daha daha da önemlisi çevredeki NATO ülkelerinde dev bir mülteci krizi yaratmak.\"
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Friedman, Putin'in planına göre mülteci kriziyle boğuşmak istemeyen NATO ülkelerinin Zelenskiy'e baskı yaparak Moskova'nın isteklerini kabul ettireceğini de öne sürdü. Ünlü köşe yazarı, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa içinde yaşanarak en hızlı büyüyen mülteci krizinde üç buçuk milyona yakın Ukraynalının harekete geçtiğini hatırlattı.
Ukrayna'da umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor: C ve D planları gerçekten korkunç
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş bütün şiddetiyle sürerken Moskova'nın hızlıca zafer elde edememesi bundan sonrasına dair soru işaretlerini ortaya çıkardı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal yayımladığı bir haberde Rus lider Putin'in taktik değiştirerek B Planı'na geçtiğini belirtirken, C ve D planlarının ise korkunç olduğunu kaleme aldı.
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