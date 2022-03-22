BM Genel Sekreteri Guterres: Barış masasına geçmek için daha kaç hayat kaybedilmeli?

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri korkunç acı ve yıkım yaşandığını, sivillere "sistematik bombardımanlarla terör saçıldığını" söyledi.

"Mariupol düşse bile Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev ele geçirilemez." diyen Guterres, "Bu savaş kazanılamaz. Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?" ifadesini kullandı.

Savaşı sürdürmenin ahlaki olarak kabul edilemeyeceğine, siyasi olarak savunulamayacağına ve askeri anlamda "saçmalık" olduğuna dikkati çeken Guterres "Savaşı durdurma ve barışa bir şans verme zamanı. Bu korkunç, saçma savaş son bulmalı." dedi.

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FOTOĞRAF 7 Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi. Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi. Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü. Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

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