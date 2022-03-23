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Ukrayna'ya gece saldırısı: Rusya dört kenti vurdu

Savaş hattı gece yarısı da bomba sesleriyle inliyor. Kentin farklı noktalarına Rusya ordusu tarafından düzenlenen roketli saldırılar diğer şehirlerden de duyuldu. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı’na yönelik saldırı düzenledi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Ukrayna savaşında son durum ne, savaş nasıl gidiyor, Rusyanın saldırıları ne düzeyde, kaç kişi öldü
Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın dört kentine saldırı düzenledi.

Rus ordusu tarafından, Ukrayna’nın bazı kentlerine yine roketli saldırılar düzenlendi. Rusya tarafından, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkeze yakın bölgelerine yapılan roketli saldırılarda bir nokta büyük bir şiddetle vuruldu. Roketlerin vurduğu noktada büyük ölçekli patlamalar yaşanırken, bu patlamalar kentin her tarafından hem görüldü hem de duyuldu. Ukrayna’nın Borispol kentine de Rus birlikleri tarafından büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Roketlerle yapılan saldırılarda kentin hemen dışındaki bir nokta hedef alındı. Vurulmanın etkisiyle gökyüzüne büyük bir alev bulutu yükselirken, kentteki saldırının hangi hedefi vurduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Herson kenti de hedef alındı

Aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında en çok saldırı altında tuttuğu Herson kentine bu gece de saldırı yapıldı. Yapılan saldırıda geniş bir alanda büyük bir patlama meydana geldi. Kent merkezine çok yakın bir noktada meydana gelen patlamalar ve çıkan yangın, kent sakinlerinde korkuya neden oldu. Rusya’nın bu saldırısıyla ilgili kamuoyuna henüz detaylar aktarılmazken, kentin bazı bölgelerine roketli saldırıların sürdüğü belirtildi.

Dnipro Bölgesi’nde de patlamalar meydana geldi

Ukrayna’nın Dnipro Bölgesi’ne bağlı Kryvyi Rih kentine de Rus ordusu tarafından saldırı düzenlendi. Kentin hemen dışında bir bölgeye yapılan saldırının roketlerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, kentin başka bir noktasına da roket atışı yapıldığı açıklandı. Yetkili makamlardan ise, kente yönelik saldırılarda sivil alanların vurulup vurulmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Ukrayna, 24. Ayrı Mekanize Tugayı’nı hedef aldı

Ukrayna birlikleri tarafından, Luhansk bölgesinde yer alan ve adını Kral Daniel’den alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı’na yönelik saldırılar düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, tugayın cephane deposu Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

Ukrayna'da umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor: C ve D planları gerçekten korkunç
FOTOĞRAF 16
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Amerikalı yetkililer, \"Rusya, B Planı'na geçiyor\" diyerek Moskova'nın nasıl hamleler yapabileceğini anlattı.
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ABD ve müttefiklerine göre Moskova, Kiev'in alınmasının yalnızca günler sürmesini ve hızlıca Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin yerine Rusya yanlısı birisinin getirilmesini bekliyordu.
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Üç haftalık savaş sonunda bu hedefler gerçekleşmeyince de Rusya lideri Putin taktik değiştirdi.
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Biden yönetimindeki üst düzey yetkililerden görüş aldığını bildiren gazete, Putin yönetiminin sahadaki kilit noktaları ele geçirerek Kiev yönetimini Rusya'yla Batı arasında tarafsız kalma taahhüdünü vermeye zorladığını bildirdi.
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Biden yönetiminin şimdiki değerlendirmesine göre, Moskova Kırım ve Donbas bölgelerinin Rus toprakları olduğunu Kiev'e kabullendirmek ve bu bölgelerin Rusya topraklarıyla bağlantısını güçlendirmek için hamlelerini devam ettirecek.
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Mariupol kentinin de Rusya'nın Kırım'a karadan bağlanan bir koridor kurmak için kuşatıldığı bildirildi. Askeri baskı da sürdürülerek Ukrayna kentleri bombardımanlarla hedef alınacak.
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Amerikalı yetkililer, tüm bunlar işe yaramazsa Moskova'nın sahada tuttuğu toprakları bırakmayarak çatışmayı sürdüreceğini belirtti.
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İsmi açıklanmayan bu yöneticilerden biri, \"Askeri değerlendirmelerimize göre kuşatma taktiklerine dönüyorlar\" dedi.
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Bu da, Moskova'nın talepleri karşılanmadığı takdirde savaşın aylar boyunca sürebileceği anlamına geliyor.
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Amerikalı yetkililer, Rus birliklerinin daha fazla başarı elde etmesi halinde Moskova'nın hedef büyütebileceğini belirtirken, başkent Kiev'in layıkıyla kuşatılarak alınmasının pek de kolay olmadığını da vurguladı.
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Bazı uzmanlarsa savaş sahasına çok fazla odaklanarak yapılan analizlerin sıkıntılı olabileceğine işaret etti. ABD'nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried, Putin hakkında şu ifadeleri kullandı:
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\"Amacı hiç değişmedi, değişen şey taktikleri. Ukrayna hükümetinin kellesini hızlıca alma düşüncesi işe yaramadı. Şimdi yalnızca direndikleri ve bu ortadan kaldırılması gerektiği için onları topa tutuyor. Bu Stalinvari...\"
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New York Times gazetesinin ünlü köşe yazarlarından Thomas L. Friedman da bugünkü yazısına \"Şimdi Putin'in B Planı, Biden ve Zelenski'nin A Planı'na karşı\" başlığını attı.
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Kremlin'de herhangi bir gizli kaynağının olmadığını ve Putin'in Ortadoğu'da sürdürdüğü eylemlerden hareketle konuştuğunu söyleyen Friedman, D Planı'nın nükleer ya da kimyasal saldırı olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
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\"Biden ve Zelenskiy'nin zafere ulaşmasını umalım çünkü Putin'in muhtemel C Planı gerçekten korkunç, D Planı'nın ne olacağını yazmaya bile korkuyorum. B Planı, Rus Ordusu'nun Ukraynalı sivillere, apartmanlara, hastanelere, iş yerlerine ve hatta sığınaklara saldırması ki bunların hepsi son birkaç haftada yaşandı. Amaç, Ukraynalıları evlerinden kaçmaya teşvik edip Ukrayna içinde ve daha daha da önemlisi çevredeki NATO ülkelerinde dev bir mülteci krizi yaratmak.\"
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Friedman, Putin'in planına göre mülteci kriziyle boğuşmak istemeyen NATO ülkelerinin Zelenskiy'e baskı yaparak Moskova'nın isteklerini kabul ettireceğini de öne sürdü. Ünlü köşe yazarı, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa içinde yaşanarak en hızlı büyüyen mülteci krizinde üç buçuk milyona yakın Ukraynalının harekete geçtiğini hatırlattı.
Ukrayna'da umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor: C ve D planları gerçekten korkunç
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş bütün şiddetiyle sürerken Moskova'nın hızlıca zafer elde edememesi bundan sonrasına dair soru işaretlerini ortaya çıkardı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal yayımladığı bir haberde Rus lider Putin'in taktik değiştirerek B Planı'na geçtiğini belirtirken, C ve D planlarının ise korkunç olduğunu kaleme aldı.

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