Dünya İşgal saldırılarında 24üncü gün Rusyanın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor
AVRUPA

İşgal saldırılarında 24'üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 24'üncü gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna'daki sivil can kayıpları her geçen gün artıyor. İki ülke arasında çevrim içi olarak devam eden müzakere görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması ise ateşkes umudunu giderek azaltıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne? Son dakika gelişmeler...
​İşgal saldırılarında 24'üncü gün

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 24'üncü gününde devam ediyor.

İki ülke arasındaki müzakereler çevrimiçi olarak devam ederken, dün konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Ukrayna'da her gün onlarca sivil saldırılar sonucu hayatını kaybederken, müzakerelerden bir sonuç çıkmaması ateşkes umudunu giderek azaltıyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.37: BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad adına yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki savaştan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Sumi şehrine insani yardımların gönderildiği belirtildi.

00.14: Ukrayna’da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

00.03: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını ABD’nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi.

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Putin savaşın başından bu yana ilk kez miting düzenledi: Operasyonların hedefi insanları acılarından kurtarmak
FOTOĞRAF 14
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti.
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Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova’da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.<br><br>
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Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin’in Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.<br><br>
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Putin’in konuşmasını Rusya’daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin’in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.<br><br>
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Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, \"Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir.\" dedi.<br><br>
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti.<br><br>
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Putin savaşın başından bu yana ilk kez miting düzenledi: Operasyonların hedefi insanları acılarından kurtarmak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının başlamasının ardından ilk kez halkın karşısına çıktı. Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova'da düzenlenen mitingde konuşan Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürdü. Putin, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

Rusya Lviv’de havalimanını vurdu
OYNAT 00:57
Rusya Lviv’de havalimanını vurdu
Rusya-Ukrayna savaşı 23 gündür devam ediyor. Rus hava kuvvetleri bugün sabah saatlerinde Polonya sınırına yakın Lviv kentinde uluslararası havalimanının yakınlarını vurdu. Saldırının ardından gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.

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