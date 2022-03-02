Dünya Rus ordusuna karşı sivil barikat
AVRUPA

Rus ordusuna karşı sivil barikat

Rusya ve Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Son olarak Ukrayna Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarından 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Ukrayna'da Rus ordusuna karşı mücadele veren ordunun yanında sivil direnişinden de yeni kareler geliyor.Ukraynalılar son olarak barikat kurup, Rus askeri konvoyunun ilerleyişini durdurdu. Rus ordusuna karşı kurulan sivil barikat savaşın en çarpıcı anlarından biri oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya Ukrayna savaşında son durum: Siviller direniyor
​Rus ordusuna karşı sivil barikat.

Rusya ve Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Son olarak Ukrayna Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarından 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Ukrayna'da Rus ordusuna karşı mücadele veren ordunun yanında sivil direnişinden de yeni kareler geliyor.Ukraynalılar son olarak barikat kurup, Rus askeri konvoyunun ilerleyişini durdurdu. Rus ordusuna karşı kurulan sivil barikat savaşın en çarpıcı anlarından biri oldu.

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu
FOTOĞRAF 6
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Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının dün kurulan barikatlara toplanarak Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ne girişi engellemeye çalıştığı ifade edildi.
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Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Kakhovka Rezervuarı yakınında bulunan Enerhodar kentinin nüfusu 52 bin civarında olduğu belirtildi.<br>
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NÜKLEER SANTRALLER UKRAYNA KONTROLÜNDE<br><br>Ukraynalı yetkililer dün Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na (IAEA) bilgi vererek ülkenin tüm nükleer santrallerinin ulusal operatörün kontrolü altında olduğunu belirtti.
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IAEA'nın dünkü açıklamasında “IAEA'ya yapılan en son düzenli bilgi güncellenmesinde, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU), santrallerle düzenli olarak iletişim kurduğunu, güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Fiziksel koruma sistemlerinin normal düzende olduğu ve sahalardaki radyasyon seviyelerinin de normal olduğu belirtildi\" denildi.
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AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ<br><br>Ukrayna'nın nükleer santrallerinin yönetimini yapan devlet kurumu Energoatom kente girişte bugün halk tarafından kurulan barikatlardan görüntü paylaşarak Rus güçlerinin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan kente girilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
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Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu
Ukrayna Ulusal Muhafızları yetkilileri, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kentinde bugün kurulan barikatlara toplanan Ukraynalıların görüntülerini paylaştı.

SİVİL BARİKAT

Ukrayna'da halk Rus ordusunun önünü geçerek ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda sivil halkın barikat kurarak Rus ordusunun önünü kesmeye çalıştığı görülüyor.

Son görüntüler Ukrayna'nın güneyindeki Zaporozhye bölgesinde yer alan Energodar'da kaydedildi. Rus işgalcilerin geri çekildiği ancak yeniden saldırıya hazırlandığı bildiriliyor.

Rus tankları Herson şehrinde görüntülendi
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Rus tankları Herson şehrinde görüntülendi
Rusya Ukrayna'nın Herson şehrinde kontrolü ele geçirdiğini duyurması sonrası şehirde çok sayıda Rus ağır zırhlı aracı görüntülendi.

Ukrayna'nın Konotop şehrinden Rus askerlerini Ukraynalı sivillerden korunmak için el bombası taşıdılar
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Ukrayna'nın Konotop şehrinden Rus askerlerini Ukraynalı sivillerden korunmak için el bombası taşıdılar
Rus birliklerinin işgali altındaki Ukrayna'nın Konotop şehrinde, şehrin teslimi için müzakereye gelen Rus ordusu askerleri kendilerini Ukraynalı sivillerden korumak için el bombası taşıdı.


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